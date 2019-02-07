Столичну квартиру Януковича почнуть здавати в оренду

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Четвер, 7 лютого 2019, 17:19

Нацагентство з розшуку активів передало в управління приватній компанії арештовану квартиру екс-президента Віктора Януковича на Оболонській набережній у Києві.

Про це "Українській правді" повідомив начальник управління АРМА Віталій Різник.

Поки слідство щодо Януковича триває, юридична фірма "СВМ-Консалтинг" здаватиме квартиру в оренду.

 
Фото: Трансперенсі Інтернешнл Україна

Договір із компанією уклали в грудні 2018 року. У четвер 7 лютого управитель отримав фізичний контроль над майном.

В АРМА кажуть, що у помешканні ніхто не жив, воно лише після ремонту, "навіть розетки не вставлені".

 
ФОТО: ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА

Площа квартири – 240 квадратних метрів.

АРМА оцінило її у 36 мільйонів гривень.

 
ФОТО: ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА

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Нагадаємо:

  • АРМА управляє активами, арештованими у корупційних кримінальних справах, поки суд не оголосить вирок. Агентство обирає управителя, який пропонує найвигідніші умови отримання прибутку від майна. Частина заробітку йде в державний бюджет.
  • Після оголошення вироку майно можуть або конфіскувати на користь держави, або, якщо суд не побачить для цього підстав, повернути власнику.
  • Зокрема, в управління АРМА суд передав так званий вертолітний майданчик Януковича. Наразі власник вертодрому намагається повернути його собі, через це триває судова тяганина.
  • Також наразі Агентство шукає управителя для "Межигір’я" екс-президента.
  • Дві елітні автівки олігарха-втікача Сергія Курченка також передали в управління, їх мають здавати в оренду.
  • З початку 2019 року АРМА отримало майже 25 мільйонів гривень від реалізації арештованого майна.

Соня Лукашова, для УП

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Теми: Янукович гроші суд


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