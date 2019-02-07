Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Столичну квартиру Януковича почнуть здавати в оренду

Четвер, 7 лютого 2019, 16:19
Столичну квартиру Януковича почнуть здавати в оренду

Нацагентство з розшуку активів передало в управління приватній компанії арештовану квартиру екс-президента Віктора Януковича на Оболонській набережній у Києві.

Про це "Українській правді" повідомив начальник управління АРМА Віталій Різник.

Поки слідство щодо Януковича триває, юридична фірма "СВМ-Консалтинг" здаватиме квартиру в оренду.

 
Фото: Трансперенсі Інтернешнл Україна

Договір із компанією уклали в грудні 2018 року. У четвер 7 лютого управитель отримав фізичний контроль над майном.

В АРМА кажуть, що у помешканні ніхто не жив, воно лише після ремонту, "навіть розетки не вставлені".

 
ФОТО: ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА

Площа квартири – 240 квадратних метрів.

АРМА оцінило її у 36 мільйонів гривень.

 
ФОТО: ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА

Читайте також: Віктор Янукович: мільйонер із "трущоб"

Нагадаємо:

  • АРМА управляє активами, арештованими у корупційних кримінальних справах, поки суд не оголосить вирок. Агентство обирає управителя, який пропонує найвигідніші умови отримання прибутку від майна. Частина заробітку йде в державний бюджет.
  • Після оголошення вироку майно можуть або конфіскувати на користь держави, або, якщо суд не побачить для цього підстав, повернути власнику.
  • Зокрема, в управління АРМА суд передав так званий вертолітний майданчик Януковича. Наразі власник вертодрому намагається повернути його собі, через це триває судова тяганина.
  • Також наразі Агентство шукає управителя для "Межигір’я" екс-президента.
  • Дві елітні автівки олігарха-втікача Сергія Курченка також передали в управління, їх мають здавати в оренду.
  • З початку 2019 року АРМА отримало майже 25 мільйонів гривень від реалізації арештованого майна.

Соня Лукашова, для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Януковичгрошісуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
Усі новини...
Реклама: