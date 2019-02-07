Столичну квартиру Януковича почнуть здавати в оренду

Нацагентство з розшуку активів передало в управління приватній компанії арештовану квартиру екс-президента Віктора Януковича на Оболонській набережній у Києві.

Про це "Українській правді" повідомив начальник управління АРМА Віталій Різник.

Поки слідство щодо Януковича триває, юридична фірма "СВМ-Консалтинг" здаватиме квартиру в оренду.

Фото: Трансперенсі Інтернешнл Україна

Договір із компанією уклали в грудні 2018 року. У четвер 7 лютого управитель отримав фізичний контроль над майном.

В АРМА кажуть, що у помешканні ніхто не жив, воно лише після ремонту, "навіть розетки не вставлені".

ФОТО: ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА

Площа квартири – 240 квадратних метрів.

АРМА оцінило її у 36 мільйонів гривень.

ФОТО: ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА

Читайте також: Віктор Янукович: мільйонер із "трущоб"

Нагадаємо: