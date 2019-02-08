РФ не відправить спостерігачів на вибори, бо в Україні "небезпечно"

Російська Федерація передумала направляти на вибори президента України своїх спостерігачів "з міркувань безпеки".

Про це 8 лютого йдеться в повідомленні прес-служби МЗС РФ.

"Російська сторона, виходячи з міркувань безпеки наших представників у спостережній місії БДІПЛ, прийняла рішення утриматися від їх спрямування в Україну", - йдеться в заяві.

На думку росіян, відсутність російських спостерігачів і відсутність виборчих дільниць на території РФ "ставить під сумнів прозорість і об'єктивність підсумків майбутнього волевиявлення".

Також МЗС РФ назвало "очікуваним" рішення України заборонити громадянам РФ моніторити вибори президента України.

"Розцінюємо відмову України від акредитації російських спостерігачів як грубе порушення міжнародних зобов'язань у сфері загальноприйнятих електоральних процедур", - йдеться в повідомленні.

Крім того в російському відомстві заявили, що рішення України про заборону заподіяло "значної шкоди іміджу БДІПЛ, яке позиціонує себе охоронцями "золотого стандарту" принципів електорального моніторингу".

"Київська влада, по суті, "витерла ноги" об ці стандарти, продемонструвавши в черговий раз цілковите нехтування нормами міжнародного права і власними зобов'язаннями", - стверджують в МЗС РФ.

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