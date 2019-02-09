Вишинському продовжили арешт до квітня

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Субота, 9 лютого 2019, 09:05

Херсонський міський суд у п'ятницю продовжив до 8 квітня арешт керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському, якого звинувачують у державній зраді.

Про це повідомив його адвокат Андрій Доманський.

Як пише Радіо Свобода, захист збирається оскаржити таке рішення суду.

Доманський також подав апеляцію до Верховного суду України на утримання Вишинського під вартою.

Нагадаємо:

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Теми: Вишинський


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