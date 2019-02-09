Вишинському продовжили арешт до квітня
Субота, 9 лютого 2019, 08:05
Херсонський міський суд у п'ятницю продовжив до 8 квітня арешт керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському, якого звинувачують у державній зраді.
Про це повідомив його адвокат Андрій Доманський.
Як пише Радіо Свобода, захист збирається оскаржити таке рішення суду.
Доманський також подав апеляцію до Верховного суду України на утримання Вишинського під вартою.
Нагадаємо:
- 17 січня Херсонський міський суд продовжив термін тримання під вартою керівнику "РИА Новости-Україна" Кирилу Вишинському до 16 лютого.
- У травні 2018 року Вишинського затримали й оголосили йому підозру в державній зраді.
- Слідство вважає, що інформація на сайті "РИА Новости-Украина" містила заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.
- 17 травня 2018 року Херсонський міський суд арештував Вишинського.
- 6 липня 2018 року підозрюваному у держзраді Вишинському повідомили про підозру в незаконному зберіганні зброї.
- 25 вересня 2018 року СБУ повідомила, що планує оголосити нові підозри у справі Вишинського.
- 14 січня стало відомо, що слідство завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Вишинського та надало доступ до матеріалів досудового розслідування.