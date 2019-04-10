Порошенко: Не дозволю "1+1" шантажувати президента

Президент Петро Порошенко заявляє, що діяльність телеканалу "1+1", що належить Ігорю Коломойському, останнім часом не має нічого спільного із журналістикою.

Про це сказав кандидат у президенти, чинний президент Петро Порошенко в ефірі "Радіо НВ".

"Коли висновки міжнародної експертизи, висновки аудиту Національного банку, висновки всіх компетентних органів свідчили про те, що мова йдеться про збитки, які держава зазнала від 150 до 180 млрд, лише на Приватбанку, то звичайно, що ми мали діяти ефективно (щодо націоналізації – ред.)", - сказав він.

"Якщо ви допускаєте, що в цих умовах Петро Порошенко має налагодити стосунки через шантаж президента щодо так званої медійної атаки, бо з боку каналу 1+1 ніхто і ніколи президента шантажувати не буде. І нічого спільного з журналістикою діяльність цього каналу зараз точно не має", - додав Порошенко.

На питання, чи не вважає він участь Зеленського шантажем з боку Коломойського, Порошенко відповів: "Ні, це питання національної безпеки".

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