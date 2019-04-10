Порошенко: Не дозволю "1+1" шантажувати президента
Президент Петро Порошенко заявляє, що діяльність телеканалу "1+1", що належить Ігорю Коломойському, останнім часом не має нічого спільного із журналістикою.
Про це сказав кандидат у президенти, чинний президент Петро Порошенко в ефірі "Радіо НВ".
"Коли висновки міжнародної експертизи, висновки аудиту Національного банку, висновки всіх компетентних органів свідчили про те, що мова йдеться про збитки, які держава зазнала від 150 до 180 млрд, лише на Приватбанку, то звичайно, що ми мали діяти ефективно (щодо націоналізації – ред.)", - сказав він.
"Якщо ви допускаєте, що в цих умовах Петро Порошенко має налагодити стосунки через шантаж президента щодо так званої медійної атаки, бо з боку каналу 1+1 ніхто і ніколи президента шантажувати не буде. І нічого спільного з журналістикою діяльність цього каналу зараз точно не має", - додав Порошенко.
На питання, чи не вважає він участь Зеленського шантажем з боку Коломойського, Порошенко відповів: "Ні, це питання національної безпеки".
Нагадаємо:
- Президент Петро Порошенко, який балотується на другий термін, заявив, що подає до суду на телеканал "1+1" за "чорний піар" і брехню проти нього.
- Також Порошенко уточнив, що збирається судитися не з журналістами, а з власником "1+1" – олігархом Ігорем Коломойським, який нібито намагається "через своїх ручних кандидатів перетягнути керівництво країною, повернути собі активи" – і то за гроші, незаконно виведені з України.
- Перед тим "1+1" показав "сенсацію" про те, що Олександр Онищенко має докази причетності Порошенка до скуповування голосів під час важливих голосувань у парламенті, спроби перекупити телеканал "112-Україна", фінансових оборудок та високих прибутків від бізнесу в Росії.
- Крім того, у компроматі стверджувалося про нібито причетність Петра Порошенка до організації вбивства свого брата та згадувався скандал із "Укроборонпромом", у якому фігурував син уже колишнього заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.
- В "1+1" заявили, що їхні твердження підкріплені доказами, і назвали позов президента тиском.
- Кандидат у президенти Володимир Зеленський заперечував, що він – маріонетка Ігоря Коломойського, а олгарх заперечував, що сподівається на "реванш".
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