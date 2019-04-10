Порошенко: Не позволю "1+1" шантажировать президента
Президент Петр Порошенко заявляет, что деятельность телеканала "1+1", принадлежащего Игорю Коломойскому, в последнее время не имеет ничего общего с журналистикой.
Об этом сказал кандидат в президенты, действующий президент Петр Порошенко в эфире "Радио НВ".
"Когда выводы международной экспертизы, выводы аудита Национального банка, выводы всех компетентных органов свидетельствовали о том, что речь идет об убытках, которые государство понесло от 150 до 180 млрд, только на Приватбанке, то конечно, мы должны были действовать эффективно (о национализации - ред.)", - сказал он.
"Если вы допускаете, что в этих условиях Петр Порошенко должен наладить отношения через шантаж президента касательно так называемой медийной атаке, потому что со стороны канала 1+1 никто и никогда президента шантажировать не будет. И ничего общего с журналистикой деятельность этого канала сейчас точно не имеет", - добавил Порошенко.
На вопрос, не считает ли он участие Зеленского шантажом со стороны Коломойского, Порошенко ответил: "Нет, это вопрос национальной безопасности".
Напомним:
- Президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, заявил, что подает в суд на телеканал "1+1" за "черный пиар" и ложь против него.
- Также Порошенко уточнил, что собирается судиться не с журналистами, а с владельцем "1+1" – олигархом Игорем Коломойским, который якобы пытается "через своих ручных кандидатов перетянуть руководство страной, вернуть себе активы" – и то за деньги, незаконно выведенные из Украины
- Перед тем "1+1" показал "сенсацию" о том, что у Александра Онищенко есть доказательства причастности Порошенко к скупке голосов во время важных голосований в парламенте, попытке перекупить телеканал "112-Украина", финансовым сделкам и высоких прибылям от бизнеса в России.
- Кроме того, в компромате утверждалось о якобы причастности Петра Порошенко к организации убийства своего брата и упоминался скандал с "Укроборонпромом", в котором фигурировал сын уже бывшего заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський.
- В "1+1" заявили, что их утверждения подкреплены доказательствами, и назвали иск президента давлением.
- Кандидат в президенты Владимир Зеленский отрицал, что он – "марионетка" Игоря Коломойского, а олигарх отрицал, что надеется на "реванш".