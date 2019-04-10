Порошенко: Не позволю "1+1" шантажировать президента

Президент Петр Порошенко заявляет, что деятельность телеканала "1+1", принадлежащего Игорю Коломойскому, в последнее время не имеет ничего общего с журналистикой.

Об этом сказал кандидат в президенты, действующий президент Петр Порошенко в эфире "Радио НВ".

"Когда выводы международной экспертизы, выводы аудита Национального банка, выводы всех компетентных органов свидетельствовали о том, что речь идет об убытках, которые государство понесло от 150 до 180 млрд, только на Приватбанке, то конечно, мы должны были действовать эффективно (о национализации - ред.)", - сказал он.

"Если вы допускаете, что в этих условиях Петр Порошенко должен наладить отношения через шантаж президента касательно так называемой медийной атаке, потому что со стороны канала 1+1 никто и никогда президента шантажировать не будет. И ничего общего с журналистикой деятельность этого канала сейчас точно не имеет", - добавил Порошенко.

На вопрос, не считает ли он участие Зеленского шантажом со стороны Коломойского, Порошенко ответил: "Нет, это вопрос национальной безопасности".

Напомним: