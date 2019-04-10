Появился указ о назначении нового в. и. о. главы Одесской области

Президент Петр Порошенко назначил временно исполняющим обязанности председателя Одесской областной госадминистрации Сергея Паращенко.

Об этом говорится в опубликованном от 10 апреля указе на сайте Администрации президента.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации на Паращенко Сергея Владимировича", - отмечается в документе.

Паращенко занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации - был депутатом Одесского областного совета VI, VII созыва от "БПП "Солидарность".

Напомним: