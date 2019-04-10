Появился указ о назначении нового в. и. о. главы Одесской области
Среда, 10 апреля 2019, 21:00
Президент Петр Порошенко назначил временно исполняющим обязанности председателя Одесской областной госадминистрации Сергея Паращенко.
Об этом говорится в опубликованном от 10 апреля указе на сайте Администрации президента.
"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации на Паращенко Сергея Владимировича", - отмечается в документе.
Паращенко занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации - был депутатом Одесского областного совета VI, VII созыва от "БПП "Солидарность".
Напомним:
- В понедельник 8 апреля на сайте президента был обнародован указ об отстранении от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
- Сам Степанов отказался покидать пост и назвал указ президента незаконным.
- Глава Одесской области связал отстранение якобы с тем, что "обеспечил честные выборы".
- 10 апреля Кабинет министров согласовал отставку Степанова. Позже появился соответствующий указ на сайте президента. Он заявил, что не будет обжаловать свое увольнение.
- При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, потому что его увольняют "по политическим мотивам".
- Вместе с тем у Петра Порошенко не комментировали причины увольнения Степанова.
- По результатам первого тура выборов президента, в Одесской области победил шоумен Владимир Зеленский (41,26%), представитель оппозиционных сил Юрий Бойко занял второе место (21,82%), Порошенко стал третьим с 9,08% электоральной поддержки.
Украинская правда