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Появился указ о назначении нового в. и. о. главы Одесской области

Среда, 10 апреля 2019, 21:00

Президент Петр Порошенко назначил временно исполняющим обязанности председателя Одесской областной госадминистрации Сергея Паращенко.

Об этом говорится в опубликованном от 10 апреля указе на сайте Администрации президента.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации на Паращенко Сергея Владимировича", - отмечается в документе.

Паращенко занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации - был депутатом Одесского областного совета VI, VII созыва от "БПП "Солидарность".

Напомним:

  • В понедельник 8 апреля на сайте президента был обнародован указ об отстранении от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
  • Сам Степанов отказался покидать пост и назвал указ президента незаконным.
  • Глава Одесской области связал отстранение якобы с тем, что "обеспечил честные выборы".
  • 10 апреля Кабинет министров согласовал отставку Степанова. Позже появился соответствующий указ на сайте президента. Он заявил, что не будет обжаловать свое увольнение.
  • При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, потому что его увольняют "по политическим мотивам".
  • Вместе с тем у Петра Порошенко не комментировали причины увольнения Степанова.
  • По результатам первого тура выборов президента, в Одесской области победил шоумен Владимир Зеленский (41,26%), представитель оппозиционных сил Юрий Бойко занял второе место (21,82%), Порошенко стал третьим с 9,08% электоральной поддержки.

Украинская правда
Темы: ПорошенкокадрыОдесская область
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