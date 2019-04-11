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У Порошенка почали переклеювати борди з Путіним

Четвер, 11 квітня 2019, 11:26

Після шквалу критики рекламу чинного президента Петра Порошенка, на якій він протиставляє себе президенту Росії Володимиру Путіну, почали замінювати.

Про це повідомляють користувачі соцмережі Facebook. 

 
Фото з Facebook ХС • Харьков

"Брюки перетворюються... Якби ще Петро так слухав нас про свої кадри, то ціни б йому не было. А, так, це правильно, звісно", - коментує у соцмережі співголова Ради у Харківській реформаторській коаліції Дмитро Булах.  

 
Фото з Facebook ХС • Харьков

Схожої думки дотримується і депутат Дніпровської міської ради від "Самопомочі" Олександр Купрієнко.

"Були борди з Путіним. Стали борди без Путіна. Швидко виправили. Молодці. Якби так Порошенко слухав і реагував на запити суспільства усі 5 років. То виграв би вибори без проблем. Але він не міг цього робити. Оскільки  був впевнений, що живе на Олімпі. А звідти не чутно і не видно нікого. Та й взагалі там живуть безсмертні", - написав Купрієнко.

Журналіст Іван Яковина звернув увагу, як швидко змінилася концепція штабу Порошенка.

"Найвідданіші прихильники Порошенка останні два дні дуже жорстко відстоювали думку, що борди з Путіним – це своєчасна, розумна і корисна ідея. Його штаб вранці 10 квітня навіть провів пресуху на тему "Чому ми не дебіли, як деякі тут подумали". Загалом, серйозно встали на захист рекламної кампанії з путінською фізіономією. А тут – бац! Концепція змінилася. І мені знову цікаво вислухати їх версію", - написав журналіст.

Інші юзери відзначають, що на їхніх вулицях продовжують висіти борди з Путіним. 

 

Разом з тим, як повідомляє член Рада громадського контролю НАБУ Галина Янченко, у Києві невідомі домалювали на борді з Порошенком і Путіним знак рівності.

"Нивки, без Фотошопу. Чорні політтехнології, нагнітання страху та істерії повернулись бумерангом", - написала Янченко. 

 

Читайте також: Борди з дияволом. Що не так із рекламою Порошенка з Путіним?

Нагадаємо:

  • Після оголошення результатів першого туру президентських виборів штаб Порошенка почав поширювати агітацію, на якій чинний глава держави протиставляє себе у другому турі виборів президенту Росії Володимиру Путіну.
  • Відповідно до статті 8 закону Про рекламу, "у рекламі забороняється вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи".
  • Стаття 64 закону Про вибори президента також вводить обмеження безпосередньо щодо ведення передвиборчої агітації. Зокрема, вона забороняє участь у передвиборчій агітації "особам, які не є громадянами України".
  • Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета Путіна на передвиборчих бордах Петра Порошенка є меседжем до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів.
  • У виборчому штабі чинного президента Петра Порошенка кажуть, що не питали згоди на використання зображення у президента Росії Володимира Путіна, оскільки він – поза законом.
  • Пізніше штаб Порошенка показав інші борди – з Галкіним і Зеленським.

Ірина Балачук, УП
Теми: Порошенковибори президента 2019реклама
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