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У Порошенко начали переклеивать борды с Путиным

Четверг, 11 апреля 2019, 11:26

После шквала критики рекламу действующего президента Петра Порошенко, на которой он противопоставляет себя президенту России Владимиру Путину, начали заменять.

Об этом сообщают пользователи соцсети Facebook.

 
Фото с Facebook ХС • Харьков

"Брюки превращаются... Если б еще Петр так слушал нас про свои кадры, то цены бы ему не было. А, так, это правильно, конечно", - комментирует в соцсети сопредседатель Совета в Харьковской реформаторской коалиции Дмитрий Булах

 
Фото с Facebook ХС • Харьков

Похожего мнения придерживается и депутат Днепровского городского совета от "Самопомощи" Александр Куприенко.

"Были борды с Путиным. Стали борды без Путина. Быстро исправили. Молодцы. Если б так Порошенко слушал и реагировал на запросы общества все 5 лет. То выиграл бы выборы без проблем. Но он не мог этого делать. Так как был уверен, что живет на Олимпе. А оттуда не слышно и не видно никого. Да и вообще, там живут бессмертные", - написал Куприенко.

Журналист Иван Яковина обратил внимание, как быстро изменилась концепция штаба Порошенко.

"Самые преданные сторонники Порошенко последние два дня очень жестко отстаивали мысль, что борды с Путиным – это своевременная, умная и полезная идея. Его штаб утром 10 апреля даже провел прессуху на тему "Почему мы не дебилы, как некоторые тут подумали". В общем, серьезно встали на защиту рекламной кампании с путинской физиономией. А тут – бац! Концепция поменялась. И мне снова интересно выслушать их версию", - написал журналист.

Другие пользователи отмечают, что на их улицах продолжают висеть борды с Путиным.

 

Вместе с тем, как сообщает член Совета общественного контроля НАБУ Галина Янченко, в Киеве неизвестные дорисовали на борде с Порошенко и Путиным знак равенства.

"Нивки, без Фотошопа. Черные политтехнологии, нагнетание страха и истерии вернулось бумерангом", - написала Янченко.

 

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Напомним:

  • После объявления результатов первого тура президентских выборов штаб Порошенко начал распространять агитацию, на которой действующий глава государства противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину.
  • В соответствии со статьей 8 закона О рекламе, "в рекламе запрещается помещать изображение физического лица или использовать его имя без письменного согласия этого лица".
  • Статья 64 закона О выборах президента также вводит ограничения непосредственно по ведению предвыборной агитации. В частности, она запрещает участие в предвыборной агитации "лицам, которые не являются гражданами Украины".
  • Советник президента Юрий Бирюков заявил, что появление портрета Путина на предвыборных бордах Петра Порошенко является месседжем к тем, кто в первом туре проголосовал за других кандидатов.
  • В избирательном штабе действующего президента Петра Порошенко говорят, что не спрашивали согласия на использование изображения у президента России Владимира Путина, поскольку он - вне закона.
  • Позже штаб Порошенко показал другие борды – с Галкиным и Зеленским.

Ирина Балачук, УП
Темы: Порошенковыборы президента 2019реклама
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