У Порошенко начали переклеивать борды с Путиным

После шквала критики рекламу действующего президента Петра Порошенко, на которой он противопоставляет себя президенту России Владимиру Путину, начали заменять.

Об этом сообщают пользователи соцсети Facebook.

"Брюки превращаются... Если б еще Петр так слушал нас про свои кадры, то цены бы ему не было. А, так, это правильно, конечно", - комментирует в соцсети сопредседатель Совета в Харьковской реформаторской коалиции Дмитрий Булах.

Похожего мнения придерживается и депутат Днепровского городского совета от "Самопомощи" Александр Куприенко.

"Были борды с Путиным. Стали борды без Путина. Быстро исправили. Молодцы. Если б так Порошенко слушал и реагировал на запросы общества все 5 лет. То выиграл бы выборы без проблем. Но он не мог этого делать. Так как был уверен, что живет на Олимпе. А оттуда не слышно и не видно никого. Да и вообще, там живут бессмертные", - написал Куприенко.

Журналист Иван Яковина обратил внимание, как быстро изменилась концепция штаба Порошенко.

"Самые преданные сторонники Порошенко последние два дня очень жестко отстаивали мысль, что борды с Путиным – это своевременная, умная и полезная идея. Его штаб утром 10 апреля даже провел прессуху на тему "Почему мы не дебилы, как некоторые тут подумали". В общем, серьезно встали на защиту рекламной кампании с путинской физиономией. А тут – бац! Концепция поменялась. И мне снова интересно выслушать их версию", - написал журналист.

Другие пользователи отмечают, что на их улицах продолжают висеть борды с Путиным.

Вместе с тем, как сообщает член Совета общественного контроля НАБУ Галина Янченко, в Киеве неизвестные дорисовали на борде с Порошенко и Путиным знак равенства.

"Нивки, без Фотошопа. Черные политтехнологии, нагнетание страха и истерии вернулось бумерангом", - написала Янченко.

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Напомним: