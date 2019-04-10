Борди з дияволом. Що не так із рекламою Порошенка з Путіним?

Що сталося?

З початку передвиборчої кампанії президент Петро Порошенко протиставляв себе президенту Росії Володимиру Путіну. У команді діючого голови держави вирішили гнути цю лінію до кінця.

Після першого туру виборів країну заполонили борди і газети з профілями Порошенка і Путіна і написом "21 квітня – вирішальний вибір". В агіт-наметах чинного президента роздають газету з таким зображенням, видану накладом у 4 мільйони примірників. Замовником цих газет значиться президент Порошенко, відповідальна за випуск – нардеп від БПП Ніна Южаніна.

Попри те, що Порошенко отримав конкретного суперника у другому турі – Володимира Зеленського – він продовжує протиставляти себе виключно російському диктатору.

Що не так із білбордами?

Борди президента викликали шквал критики не лише з морально-етичної точки зору, але і з правової. Адже такі дії штабу Порошенка суперечать закону.

По-перше, "у рекламі забороняється вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи".

По-друге, закон про вибори президента забороняє участь у передвиборчій агітації "особам, які не є громадянами України".

Що кажуть у штабі Порошенка?

Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета Путіна на передвиборчих бордах Петра Порошенка є меседжем до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів.

За його словами, "ядерні прихильники Порошенка" в переважній масі ідентифікують головну загрозу для країни не в Зеленському, а в Путіні.

"Путіну вкрай зручна і вигідна слабка фігура у кріслі президента. Підконтрольна кому-небудь. Путіну не обов'язково контролювати безпосередньо", – написав радник у Facebook.

У штабі Порошенка наголошують, що таким чином хочуть показати: в умовах серйозних викликів Україні потрібен сильний президент, здатний протистояти країні-агресору і захищати українців.

За словами представника штабу президента Олега Медведєва, сюжет борду не означає, ніби в команді Порошенка вважають Зеленського агентом Путіна.

"Категорично ні. Це немає нічого спільного з реальністю. Ніхто у нас не вважає, що Зеленський є маріонеткою Путіна, так само ми не вважаємо, що прибічники Володимира Олександровича є симпатиками Путіна", – заявив Медведєв.

У виборчому штабі підтвердили, що не питали згоди на використання зображення у президента РФ.

"У Путіна, зрозуміло, згоди не питали. І це природно. Путін – поза законом. Він розв’язав війну проти України. Він анексував Крим. Він вбивця тисяч і тисяч українців", – йдеться у поясненні на Facebook-сторінці штабу.

Як відреагували у Зеленського?

Поки – ніяк.

Щоправда у Твітері Зеленського з’явився неоднозначний твіт про об’єднання країни.



"Володимир Зеленський об'єднує країну! Ми не ділимо людей на лівих та правих. Не ділимо людей на україномовних чи російськомовних, на тих чи інших. Ми просто всі разом: всі думаємо однією мовою — мовою рівності!"

Натомість прихильники Зе вже відреагували на білборди Порошенка мемами і критикують рекламу Порошенка за те, що вона розпалює ворожнечу між українцями.

Як відреагували у Путіна?

На появу плакатів відреагували і в Росії. Офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова назвала білборди, на яких Порошенко протистоїть Путіну, "недолугими".

За її словами, штаб Порошенка без дозволу використав фотографії Путіна в передвиборній агітації, щоб показати вміння чинного президента України "сміливо дивитися в очі російському лідеру".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на питання щодо бордів відповів коротко: "Ми вибираємо Путіна, ну а українці – подивимося".

За його словами, у Кремлі спокійно поставилися до використання Порошенком "образу російського лідера".

Реакція соцмереж – коротко

У соцмережах на появу бордів із Путіним відреагували по-різному.

Так, журналіст Вахтанг Кіпіані вважає, що використовувати образ ворога під час війни – нормально, бо це змушує визначатись, по якому ти боці:

"Тому у мене є питання лише щодо стилістики зображення убивці й окупанта. І, звісно, нема в цих бордах нічого проти громадян, які голосують не за Порошенка. Вони – не Путін, але очевидно, що є політики, котрі вигідніші Кремлю", – написав Кіпіані.

Народний депутат Мустафа Найєм вважає подібну рекламу "відхиленням".

"Уважаемые товарищи в администрации президента. Скажите, а это уже последняя стадия отклонений или есть еще смысл послать за нарядом психиатрической? Слушайте, если вас всех взяли в заложники, намекните, мы хоть будем знать. Если нет, и это все по-настоящему, скажите, вы там совсем е..сь?! Нет, ну правда, у вас все хорошо с адекватностью? То есть, Труханов, Кернес, Медведчук, Бойко, Ставицкий, которых вы ЛИЧНО крышевали и крышуете – это что, герои национально-патриотического движения?!

...Мне НЕ нравится Владимир Зеленский, он темнит в этом вопросе, и я его не понимаю. Но, если я не хочу поддерживать ваше воровство, лицемерие и обман – я тоже Путин? Вы серьезно?!", – обурився Найєм.

Політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач переконаний, що це "правильний борд, бо повертає до реальності".

Натомість екс-кандидат у президенти Анатолій Гриценко переконаний, що така реклама розколює суспільство:

"Це небезпечно, для країни! Такою рекламою і газетами, які вже роздають штаби Порошенка – країну свідомо розколюють навпіл. У 2004-му це робили російські технологи в штабі Януковича. Зараз це робить діючий гарант – гарант цілісності та єдності України?! Також це пряма й безпідставна образа і зневага на адресу 85% людей, які в першому турі віддали голоси за інших кандидатів".

Журналіст Андрій Діхтяренко переконаний, що подібні борди мають на меті нагнати страху:

"А ведь пиарщики Порошенко повесили бы этот билборд, даже если бы во второй тур с ним вышел кандидат от объединенных националистов Кошулинский. "Кто не с нами, тот за Сатану". Ну правильно, зачем что-то менять в стратегии, если нагнетание страха и разделение на "наши-враги" работает безотказно?"

Речник УКРОПу Yevheniya Kravchuk нагадала, що подібні плакати порушують закон, а ще заганяють суспільство у стан психозу.

"Ви до останнього думали, що це фейк чи провокація? А вот вам – получите, распишитесь! Сьогодні в Харкові. Замовник – Петро Порошенко. Правильно Oleh Pokalchuk каже, що суспільство під час виборів перебуває в стані психозу. А туди його заганяє не хто інший як чинний глава держави. Не кажучи вже про пікантні подробиці з правил розміщення реклами. Очевидно Путін дав штабу Порошенка дозвіл використовувати своє зображення? Чи порушили закон?".

Мер Черкас Анатолій Бондаренко, який очолює черкаську обласну організацію партії "Батьківщина", виступив проти подібної реклами і заявив, що якщо така "аморальна реклама" з'явиться у місті, то її демонтують.

У свою чергу політичний аналітик, громадський активіст Олександр Солонько переконаний, що борди з президентом країни-агресора "неадекватні" і є прорахунком штабу:

"Борди з Путіним це величезний стратегічний прорахунок штабу Порошенка. Виходить, що якщо Порох програє, то це означає, що в Україні люблять Путіна? Адекватності в цьому "нуль"".

Деякі користувачі соцмереж жартують, що як бог не допоміг, то тепер Порошенко уповає на диявола.

"До першого туру висіли борди ПАП з Томос. Томос не допоміг, мабуть. Тепер борди з Путіним. Не з богом, так з дияволом".

Р.S. Після шквалу критики ввечері 10 квітня рекламу чинного президента Петра Порошенка, на якій він протиставляє себе президенту Росії Володимиру Путіну, почали замінювати. Зокрема, з деяких бордів прибрали обличчя російського президента.

Ірина Балачук, УП