Оборудки в енергетиці: Стало відомо, коли в Україну екстрадують Крючкова

Екстрадиція в Україну екс-голови правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" та колишнього народного депутата Дмитра Крючкова, якого правоохоронці підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго", призначена на 15 квітня.

Про це повідомляє програма "Схеми" з посиланням на власні джерела в органах міжнародного правопорядку.

Раніше Генеральна прокуратура України направила запит до Німеччини на екстрадицію екс-депутата Верховної Ради від партії "Батьківщина", бізнесмена Дмитра Крючкова.

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