Аферы в энергетике: Стало известно, когда в Украину экстрадируют Крючкова

Экстрадиция в Украину экс-председателя правления ЗАО "ХК "Энергосети" и бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого правоохранители подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго", назначена на 15 апреля.

Об этом сообщает программа "Схемы" со ссылкой на собственные источники в органах международного правопорядка.

Ранее Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Германию на экстрадицию экс-депутата Верховной Рады от партии "Батькивщина", бизнесмена Дмитрия Крючкова.

Напомним: