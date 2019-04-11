Прокурор Кулик заявляє, що Порошенко покриває оточення і втручається у розслідування ГПУ

Виведений з групи прокурорів у провадженні стосовно Сергія Курченка та його ймовірних спільників Костянтин Кулик заявляє, що президент Петро Порошенко, представники його адміністрації, нардепи БПП та керівництво Генпрокуратури втручалися у розслідування цієї справи.

Про це повідомляє інформагентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського, де Кулик провів прес-конференцію, і зачитав свій рапорт генпрокурору Юрію Луценку.

Кулик стверджує, що йому стали відомі обставини, які свідчать про сприяння злочинній організації екс-президента Віктора Януковича, зокрема, особами з Адміністрації президента та керівництва Генпрокуратури.

"За даним фактом мною складено рапорт на ім’я генерального прокурора з необхідністю внесення відомостей до ЄРДР про початок розслідування у зв’язку з виявленими обставинами", - сказав Кулик.

На прес-конференції прокурор заявив, що в розслідування злочинів олігарха Сергія Курченка нібито втручалися Петро Порошенко, представники Адміністрації президента, народні депутати від БПП Ігор Кононенко, Олександр Грановський, Валерій Давиденко, заступники генпрокурора Євген Єнін, Анжела Стрижевська та інші співробітники ГПУ, бо там фігурує оточення президента.

На питання УП до генпрокурора Юрія Луценка про те, що він робитиме із рапортом Кулика, очільник ГПУ відповів, що "буду розглядати".

Крім того, за даними УП нещодавно Кулик дав велике інтерв'ю американському каналу FoxNews, де розповів про факти начебто причетності оточення президента Порошенка до злочинних схем олігарха-втікача Сергія Курченка та втручання чинної влади у роботу правоохоронної системи.

Канал FoxNews у Штатах відомий своєю протрампівською риторикою. Вийти у світ інтерв'ю має до другого туру українських виборів.

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