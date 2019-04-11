Прокурор Кулик заявляет, что Порошенко покрывает окружение и вмешивается в расследование ГПУ
Выведенный из группы прокуроров в производстве в отношении Сергея Курченко и его вероятных сообщников Константин Кулик заявляет, что президент Петр Порошенко, представители его администрации, нардепы БПП и руководство Генпрокуратуры вмешивались в расследование этого дела.
Об этом сообщает информагентство "УНИАН" олигарха Игоря Коломойского, где Кулик провел пресс-конференцию, и зачитал свой рапорт генпрокурору Юрию Луценко.
Кулик утверждает, что ему стали известны обстоятельства, которые свидетельствуют о содействии преступной организации экс-президента Виктора Януковича, в частности, лицами из Администрации президента и руководства Генпрокуратуры.
"По данному факту мной составлен рапорт на имя генерального прокурора с необходимостью внесения сведений в ЕРДР о начале расследования в связи с выявленными обстоятельствами", - сказал Кулик.
На пресс-конференции прокурор заявил, что в расследования преступлений олигарха Сергея Курченко якобы вмешивались Петр Порошенко, представители Администрации президента, народные депутаты от БПП Игорь Кононенко, Александр Грановский, Валерий Давиденко, заместители генпрокурора Евгений Енин, Анжела Стрижевская и другие сотрудники ГПУ.
На вопрос УП к генпрокурору Юрию Луценко о том, что он будет делать с рапортом Кулика, глава ГПУ ответил, что "буду рассматривать".
Кроме того, по данным УП недавно Кулик дал большое интервью американскому каналу FoxNews, где рассказал о фактах якобы причастности окружения президента Порошенко в преступных схемах беглого олигарха Сергея Курченко и вмешательства действующей власти в работу правоохранительной системы.
Канал FoxNews в Штатах известен своей протрамповской риторикой. Выйти в свет интервью должно до второго тура украинских выборов.
Напомним:
- 28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
- В то же время, информационное агентство "УНИАН", которым владеет олиарх Игорь Коломойский сообщил, что прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
- В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства.
- В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.
- Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
- Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
- Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.
- В октябре 2016 САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua