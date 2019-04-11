Прокурор Кулик заявляет, что Порошенко покрывает окружение и вмешивается в расследование ГПУ

Выведенный из группы прокуроров в производстве в отношении Сергея Курченко и его вероятных сообщников Константин Кулик заявляет, что президент Петр Порошенко, представители его администрации, нардепы БПП и руководство Генпрокуратуры вмешивались в расследование этого дела.

Об этом сообщает информагентство "УНИАН" олигарха Игоря Коломойского, где Кулик провел пресс-конференцию, и зачитал свой рапорт генпрокурору Юрию Луценко.

Кулик утверждает, что ему стали известны обстоятельства, которые свидетельствуют о содействии преступной организации экс-президента Виктора Януковича, в частности, лицами из Администрации президента и руководства Генпрокуратуры.

"По данному факту мной составлен рапорт на имя генерального прокурора с необходимостью внесения сведений в ЕРДР о начале расследования в связи с выявленными обстоятельствами", - сказал Кулик.

На пресс-конференции прокурор заявил, что в расследования преступлений олигарха Сергея Курченко якобы вмешивались Петр Порошенко, представители Администрации президента, народные депутаты от БПП Игорь Кононенко, Александр Грановский, Валерий Давиденко, заместители генпрокурора Евгений Енин, Анжела Стрижевская и другие сотрудники ГПУ.

На вопрос УП к генпрокурору Юрию Луценко о том, что он будет делать с рапортом Кулика, глава ГПУ ответил, что "буду рассматривать".

Kulyk Raport (PDF)

Kulyk Raport (Text) ​

Кроме того, по данным УП недавно Кулик дал большое интервью американскому каналу FoxNews, где рассказал о фактах якобы причастности окружения президента Порошенко в преступных схемах беглого олигарха Сергея Курченко и вмешательства действующей власти в работу правоохранительной системы.

Канал FoxNews в Штатах известен своей протрамповской риторикой. Выйти в свет интервью должно до второго тура украинских выборов.

Напомним: