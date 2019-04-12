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У соцмережах з'явилось нове відео із Зеленським, фурою і наркотиками

П'ятниця, 12 квітня 2019, 00:38

Увечері 11 квітня у Facebook-спільноті "Бойкот Партии Регионов" з'явилось нове відео з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, де повз нього проїжджає фура, а після цього на нього висипається кокаїн.

Відео супроводжується фразою "З ним усе гаразд, бо він під кайфом".

Відео репостнув радник президента Юрій Бірюков. 

"Шановне (десь і кимось) МВС. Він живий! Все добре! Його не задавив КАМАЗ. Закривайте справу", - написав він, маючи на увазі те, що Головним слідчим управлінням Нацполіції відкрито кримінальне провадження за статтею ст. 346 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) після публікації першого відео, де Зеленського збиває фура.

Нагадаємо:

  • Штаб кандидата у президенти Володимира Зеленського вранці 11 квітня заявив, що порадить посилити охорону після публікації у Telegram-каналі причетному до президента Петра Порошенка відеоролика, за сюжетом якого Зеленського збиває фура, а в кінці відео з'являється біла доріжка, яка ймовірно, імітує кокаїн.
  • "Українська правда" звернулася за коментарем до Адміністрації президента. У відомстві запевнили, що з'ясують, як відео потрапило в телеграм.
  • Поліцейські перевіряють можливу наявність погрози життю або здоров’ю Зеленського.
  • У штабі чинного президента і кандидата на цю посаду Петра Порошенка заявили, що не мають відношення до відео з іншим кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, де його збиває фура.

Українська правда

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Теми: Зеленськийрекламаагітаціявибори президента 2019
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