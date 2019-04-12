У соцмережах з'явилось нове відео із Зеленським, фурою і наркотиками

Увечері 11 квітня у Facebook-спільноті "Бойкот Партии Регионов" з'явилось нове відео з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, де повз нього проїжджає фура, а після цього на нього висипається кокаїн.

Відео супроводжується фразою "З ним усе гаразд, бо він під кайфом".

Відео репостнув радник президента Юрій Бірюков.

"Шановне (десь і кимось) МВС. Він живий! Все добре! Його не задавив КАМАЗ. Закривайте справу", - написав він, маючи на увазі те, що Головним слідчим управлінням Нацполіції відкрито кримінальне провадження за статтею ст. 346 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) після публікації першого відео, де Зеленського збиває фура.

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