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В соцсетях появилось новое видео с Зеленским, фурой и наркотиками

Пятница, 12 апреля 2019, 00:38

Вечером 11 апреля на Facebook-странице "Бойкот Партии Регионов" появилось новое видео с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где мимо него проезжает фура, а после этого на него высыпается кокаин.

Видео сопровождается фразой "С ним все в порядке, потому что он под кайфом".

Видео репостнул советник президента Юрий Бирюков.

"Уважаемые (кем-то и где-то) МВД!. Он жив! Все хорошо! Его не задавил КАМАЗ! Закрывайте дело!", - написал он, имея в виду то, что Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по статье ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) после публикации первого видео, где Зеленского сбивает фура.

Напомним:

  • Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского утром 11 апреля заявил, что посоветует усилить охрану после публикации в Telegram-канале причастном к президенту Петра Порошенко видеоролика, по сюжету которого Зеленского сбивает фура, а в конце видео появляется белая дорожка, вероятно, имитирующая кокаин.
  • "Украинская правда" обратилась за комментарием к Администрации президента. В ведомстве заверили, что выяснят, как видео попало в телеграмм.
  • Полицейские проверяют возможное наличие угрозы жизни или здоровью Зеленскому.
  • В штабе действующего президента и кандидата на эту должность Петра Порошенко заявили, что не имеют отношения к видео с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где его сбивает фура.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийрекламаагитациявыборы президента 2019
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