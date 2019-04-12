В соцсетях появилось новое видео с Зеленским, фурой и наркотиками

Вечером 11 апреля на Facebook-странице "Бойкот Партии Регионов" появилось новое видео с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где мимо него проезжает фура, а после этого на него высыпается кокаин.

Видео сопровождается фразой "С ним все в порядке, потому что он под кайфом".

Видео репостнул советник президента Юрий Бирюков.

"Уважаемые (кем-то и где-то) МВД!. Он жив! Все хорошо! Его не задавил КАМАЗ! Закрывайте дело!", - написал он, имея в виду то, что Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по статье ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) после публикации первого видео, где Зеленского сбивает фура.

Напомним: