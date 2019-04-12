Екс-глава Одеської ОДА розповів про рішення відкласти одноразову допомогу пенсіонерам

Екс-глава Одеської ОДА Максим Степанов розповів про своє рішення відкласти виплати одноразової допомоги малозабезпеченим пенсіонерам до закінчення виборчого процесу. Він мотивував це тим, що "вибір країни має бути чесним без підкупу, без адміністративного тиску".

Про це Степанов заявив в ефірі телеканалу "1+1", передає "Інтерфакс-Україна".

Президент Петро Порошенко підкреслив, що не знав про дії Степанова.

"На жаль, я просто не знав, що Степанов відклав ці виплати. Якби я це знав, він був би звільнений раніше", - сказав глава держави.

Порошенко також розповів про причини, які спонукали його звільнити Степанова.

"Що стосується причин звільнення. Їх багато, в тому числі і те, що Одеська область впала більше, ніж інші області України - на вісім позицій і посідає третє місце з кінця", - заявив він, підкресливши, що на Одеську область йшло пріоритетне фінансування.

Водночас Степанов стверджує, що президент його звільнив "виключно через результати першого туру виборів".

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