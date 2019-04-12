Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-глава Одесской ОГА рассказал о решении отложить одноразовые выплаты пенсионерам

Пятница, 12 апреля 2019, 02:05

Экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов рассказал о своем решении отложить выплати одноразовой помощи малообеспеченным пенсионерам до окончания избирательного процесса. Он мотивировал это тем, что "выбор страны должен быть честным без подкупа, без административного давления".

Об этом Степанов заявил в эфире телеканала "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что не знал о действиях Степанова.

"К сожалению, я просто не знал, что Степанов отложил эти выплаты. Если бы я это знал, он был бы уволен раньше", - сказал глава государства.

Порошенко также рассказал о причинах, побудивших его уволить Степанова.

"Что касается причин увольнения. Их много, в том числе и то, что Одесская область упала больше, чем другие области Украины - на восемь позиций и занимает третье место с конца", - заявил он, подчеркнув, что на Одесскую область шло приоритетное финансирование .

В то же время Степанов утверждает, что президент его уволил "исключительно из-за результатов первого тура выборов".

Напомним:

  • В понедельник 8 апреля на сайте президента был обнародован указ об отстранении от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
  • Сам Степанов отказался покидать пост и назвал указ президента незаконным.
  • Глава Одесской области связал отстранение якобы с тем, что "обеспечил честные выборы".
  • 10 апреля Кабинет министров согласовал отставку Степанова.
  • При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, потому что его увольняют "по политическим мотивам".
  • Вместе с тем у Петра Порошенко не комментировали причины увольнения Степанова.
  • По результатам первого тура выборов президента, в Одесской области победил шоумен Владимир Зеленский (41,26%), представитель оппозиционных сил Юрий Бойко занял второе место (21,82%), Порошенко стал третьим с 9,08% электоральной поддержки.

Темы: ПорошенкоОдесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: