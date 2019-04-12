Экс-глава Одесской ОГА рассказал о решении отложить одноразовые выплаты пенсионерам

Экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов рассказал о своем решении отложить выплати одноразовой помощи малообеспеченным пенсионерам до окончания избирательного процесса. Он мотивировал это тем, что "выбор страны должен быть честным без подкупа, без административного давления".

Об этом Степанов заявил в эфире телеканала "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что не знал о действиях Степанова.

"К сожалению, я просто не знал, что Степанов отложил эти выплаты. Если бы я это знал, он был бы уволен раньше", - сказал глава государства.

Порошенко также рассказал о причинах, побудивших его уволить Степанова.

"Что касается причин увольнения. Их много, в том числе и то, что Одесская область упала больше, чем другие области Украины - на восемь позиций и занимает третье место с конца", - заявил он, подчеркнув, что на Одесскую область шло приоритетное финансирование .

В то же время Степанов утверждает, что президент его уволил "исключительно из-за результатов первого тура выборов".

Напомним: