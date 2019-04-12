Экс-глава Одесской ОГА рассказал о решении отложить одноразовые выплаты пенсионерам
Экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов рассказал о своем решении отложить выплати одноразовой помощи малообеспеченным пенсионерам до окончания избирательного процесса. Он мотивировал это тем, что "выбор страны должен быть честным без подкупа, без административного давления".
Об этом Степанов заявил в эфире телеканала "1+1", передает "Интерфакс-Украина".
Президент Петр Порошенко подчеркнул, что не знал о действиях Степанова.
"К сожалению, я просто не знал, что Степанов отложил эти выплаты. Если бы я это знал, он был бы уволен раньше", - сказал глава государства.
Порошенко также рассказал о причинах, побудивших его уволить Степанова.
"Что касается причин увольнения. Их много, в том числе и то, что Одесская область упала больше, чем другие области Украины - на восемь позиций и занимает третье место с конца", - заявил он, подчеркнув, что на Одесскую область шло приоритетное финансирование .
В то же время Степанов утверждает, что президент его уволил "исключительно из-за результатов первого тура выборов".
Напомним:
- В понедельник 8 апреля на сайте президента был обнародован указ об отстранении от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
- Сам Степанов отказался покидать пост и назвал указ президента незаконным.
- Глава Одесской области связал отстранение якобы с тем, что "обеспечил честные выборы".
- 10 апреля Кабинет министров согласовал отставку Степанова.
- При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, потому что его увольняют "по политическим мотивам".
- Вместе с тем у Петра Порошенко не комментировали причины увольнения Степанова.
- По результатам первого тура выборов президента, в Одесской области победил шоумен Владимир Зеленский (41,26%), представитель оппозиционных сил Юрий Бойко занял второе место (21,82%), Порошенко стал третьим с 9,08% электоральной поддержки.