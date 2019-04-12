У Порошенка вимагають відкрити справу на творців "Слуги народу"

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко звернулася до Міністерства внутрішніх справ з вимогою відкрити кримінальну справу на авторів, сценаристів та виконавця головної ролі серіалу "Слуга народу" через епізоди, де розстрілюється парламент і відбувається похорон президента.

Про це вона сказала під час години запитань до уряду, звертаючись до очільника МВС Арсена Авакова, який був відсутнім у Раді.

"Мені дуже прикро, що немає сьогодні тут міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, тому що деякі колеги його вже канонізували і сказали, що він у нас майже є гарант Конституції", - заявила Геращенко.

За її словами, вона вітає рішення відкрити кримінальну справу за ролик в інтернеті, де кандидата у президенти Володимира Зеленського збиває фура, оскільки вважає, що треба боротися з мовою ворожнечі.

"Але зараз хочу, щоб моє запитання сприймалося, як депутатське звернення. Чи буде сьогодні, так само дзеркально, заведена кримінальна справа проти авторів, сценаристів фільму "Слуга народу" і виконавців головної ролі, у якій розстрілюється парламент, а потім є похорони президента", - сказала віце-спікер.

"Я хочу нагадати, що наша колєжанка пані Савченко, за такі думки тільки, утримується у слідчому ізоляторі. І друге питання, чи означає це, що тепер за кожен пост в інтернеті буде заводитися кримінальна справа?", - запитала вона.

Політик наголосила, що дії поліції мають бути дзеркальними до всіх, хто поширює мову ворожнечі.

"У принципі, ми це вітаємо, щоб мову ворожнечі припинити, але чи буде це дзеркально? Прошу це сприймати як депутатський запит і хочу отримати сьогодні таку кримінальну справу", - заявила нардеп.

Раніше у Верховній Раді зі схожим запитанням звертався до Авакова і нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко.

Замість Авакова депутатам відповів його заступник Вадим Троян.

За його словами, головне завдання поліції - це профілактика злочинності і попередження злочину.

"Ви можете також подати нам звернення, і я думаю, що Нацполіція у законний термін надасть обгрунтовану відповідь", - сказав він.

Троян також зазначив, що за період виборчої кампанії з 1 січня цього року правоохоронні органи зареєстрували понад 7,5 тисяч справ щодо порушення виборчого законодавства, частина з яких уже направлені до суду.

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