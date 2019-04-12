Представник Зеленського сприяв допуску в Україну скандального актора зі "Сватів"

Офіційний уповноважений представник кандидата Володимира Зеленського на виборах президента допоміг російському актору Федору Добронравову скасувати заборону на в’їзд в Україну.

Про це повідомляє програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший").

Журналісти з'ясували, що адвокат Сергій Кальченко, який від імені ТОВ "Кіноквартал" здійснював юридичний супровід у справі про оскарження постанови про заборону Добронравову на в’їзд, а також демонстрацію фільмів за його участі – є єдиним уповноваженим представником Зеленського у ЦВК з правом дорадчого голосу.

Сергій Кальченко, Федір Добронравов, Вадим Галайчук Фото "СХЕМ"

Сам юрист працює у столичній фірмі Hillmont Partners, про що свідчить сайт юридичної фірми.

Також довіреною особою кандидата Зеленського є ще один партнер Hillmont Partners Вадим Галайчук.

Повідомляється, що 26 березня суддя Окружного адмінсуду Києва Володимир Келеберда визнав протиправними дії СБУ щодо підготовки довідки про наявність підстав для заборони в’їзду в Україну Добронравову.

Як похідне від цього рішення, суд також визнав протиправним звернення СБУ до Міністерства культури про внесення Добронравова до "Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпец" і скасував накази Мінкульту та Державного агентства з питань кіно щодо заборони розповсюдження і демонстрування певних фільмів за участі Федора Добронравова.

Суддя Володимир Келеберда дослухався до аргументів юристів позивача та вирішив, що вони "дають суду підстави дійти висновку про однобокий підхід, незабезпечення повного встановлення та з'ясування фактичних обставин при складанні довідки (про підстави для заборони в’їзду в Україну Добронравову)".

Водночас в СБУ запевняли, що склали всі документи правильно та згідно з законом.

"Все з нашою довідкою було добре. Скасовані всі відповідні постанови, і моя, і Міністерства культури. Ми глибоко переконані, що рішення судове є незаконним і подали апеляцію, тому наше рішення про закриття в’їзду нині є чинним", – заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

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