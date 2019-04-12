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Представитель Зеленского способствовал допуску в Украину скандального актера из "Сватов"

Пятница, 12 апреля 2019, 11:36

Официальный уполномоченный представитель кандидата Владимира Зеленского на выборах президента помог российскому актеру Федору Добронравову отменить запрет на въезд в Украину.

Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Журналисты выяснили, что адвокат Сергей Кальченко, который от имени ООО "Киноквартал" осуществлял юридическое сопровождение по делу об обжаловании постановления о запрете Добронравову на въезд, а также демонстрации фильмов с его участием – является единственным уполномоченным представителем Зеленского в ЦИК с правом совещательного голоса.

 
Сергей Кальченко, Федор Добронравов, Вадим Галайчук
Фото "Схем"

Сам юрист работает в столичной фирме Hillmont Partners, о чем свидетельствует сайт юридической компании.

Также доверенным лицом кандидата Зеленского является еще один партнер Hillmont Partners Вадим Галайчук.

Сообщается, что 26 марта судья Окружного админсуда Киева Владимир Келеберда признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для запрета на въезд в Украину Добронравову.

Как производное от этого решения, суд также признал противоправным обращение СБУ в Министерство культуры о внесении Добронравова в "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности" и отменил приказы Минкульта и Государственного агентства по вопросам кино о запрете распространения и демонстрации определенных фильмов с участием Федора Добронравова.

Судья Владимир Келеберда прислушался к аргументам юристов истца и решил, что они "дают суду основания сделать вывод об однобоком подходе, необеспечении полного установления и выяснения фактических обстоятельств при составлении справки (об основаниях для запрета на въезд в Украину Добронравову)".

В то же время в СБУ уверяли, что составили все документы правильно и по закону.

"Все с нашей справкой было хорошо. Отменены все соответствующие постановления, и моя, и Министерства культуры. Мы глубоко убеждены, что решение судебное является незаконным, и подали апелляцию, поэтому наше решение о закрытии въезда в настоящее время действует", - заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко.

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Напомним:

  • 29 ноября 2017 года Госкино отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны "Сватов".
  • 22 ноября 2017 года пресс-секретарь СБУ сообщила, что Служба безопасности приняла решение запретить въезд на 3 года российскому актеру Федору Добронравову. Он публично поддерживает аннексию Крыма и посещал оккупированный полуостров.
  • Съемками телевизионного сериала "Сваты" занималась студия "Квартал 95". Один из основателей студии кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
  • 26 марта Окружной админсуд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериал "Сваты".
  • В апреле 2019 Федор Добронравов снова выступил в аннексированном Крыму два раза. 8 апреля там показали запланированный ранее спектакль "Ловушка для мужа" с участием Добронравова. 10 апреля Добронравов играл в этом спектакле в "Музыкальном театре Крыма" в Севастополе.

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Темы: Зеленскийтелевидениесуд
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