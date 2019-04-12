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Радикала Мосійчука покарають за порушення на виборах

П'ятниця, 12 квітня 2019, 13:48

Правоохоронці складають адмінпротокол на народного депутата від "Радикальної партії Ляшка" Ігоря Мосійчука за передвиборчу агітацію у день виборів.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол у Facebook.

"Попався. В даний час оформляється протокол на народного депутата Ігоря Мосійчука про адміністративне порушення у вигляді передвиборчої агітації (розміщення в ФБ у день виборів фото виборчого бюлетеня з результатами власного голосуванн). Буде судовий розгляд", - написав він.

Нардеп написав, що він свою провину не визнає.

"Я провину не визнаю і буду відстоювати свою правоту в суді, але як законослухняний громадянин складення адмінпротоколу не уникав!", - прокоментував пост Апостола у соцмережі Мосійчук.

Нагадаємо: 

  • 11 квітня такий протокол виписали лідеру "Радикальної партії" Олегу Ляшку.
  • 31 березня Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.
  • Радник глави МВС Іван Варченко заявив, що правоохоронці дадуть правову оцінку діям Ляшка.
  • Арсен Аваков заявив, що Олегу Ляшку потрібно призначити штраф за публічну демонстрацію бюлетеня після голосування на виборчій дільниці.
  • У день виборів президента голова Житомирської ОДА Ігор Гундич та мер Житомира Сергій Сухомлин також сфотографувалися з розгорнутим бюлетенем біля скриньки після голосування.

Українська правда

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Теми: Мосійчуквибори президента 2019МВС
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