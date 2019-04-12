Радикала Мосійчука покарають за порушення на виборах

Правоохоронці складають адмінпротокол на народного депутата від "Радикальної партії Ляшка" Ігоря Мосійчука за передвиборчу агітацію у день виборів.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол у Facebook.

"Попався. В даний час оформляється протокол на народного депутата Ігоря Мосійчука про адміністративне порушення у вигляді передвиборчої агітації (розміщення в ФБ у день виборів фото виборчого бюлетеня з результатами власного голосуванн). Буде судовий розгляд", - написав він.

Нардеп написав, що він свою провину не визнає.

"Я провину не визнаю і буду відстоювати свою правоту в суді, але як законослухняний громадянин складення адмінпротоколу не уникав!", - прокоментував пост Апостола у соцмережі Мосійчук.

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