Радикала Мосийчука накажут за нарушение на выборах

Правоохранители составляют админпротокол на народного депутата от "Радикальной партии Ляшко" Игоря Мосийчука за предвыборную агитацию в день выборов.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол в Facebook.

"Попался. В настоящее время оформляется протокол на народного депутата Игоря Мосийчука об административном нарушении в виде предвыборной агитации (размещение в ФБ в день выборов фото избирательного бюллетеня с результатами собственного голосования). Будет судебное разбирательство", - написал он.

Нардеп в свою очередь написал, что он вину не признает.

"Я вину не признаю, и буду отстаивать свою правоту в суде, но как законопослушный гражданин составления админпротокола не избегал!", - прокомментировал пост Апостола в соцсети Мосийчук.

Напомним: