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Радикала Мосийчука накажут за нарушение на выборах

Пятница, 12 апреля 2019, 13:48

Правоохранители составляют админпротокол на народного депутата от "Радикальной партии Ляшко" Игоря Мосийчука за предвыборную агитацию в день выборов.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол в Facebook.

"Попался. В настоящее время оформляется протокол на народного депутата Игоря Мосийчука об административном нарушении в виде предвыборной агитации (размещение в ФБ в день выборов фото избирательного бюллетеня с результатами собственного голосования). Будет судебное разбирательство", - написал он.

Нардеп в свою очередь написал, что он вину не признает.

"Я вину не признаю, и буду отстаивать свою правоту в суде, но как законопослушный гражданин составления админпротокола не избегал!", - прокомментировал пост Апостола в соцсети Мосийчук.

Напомним:

  • 11 апреля такой же протокол выписали лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко.
  • 31 марта Ляшко проголосовал на выборах президента и показал на камеры бюллетень со своим голосом, чем нарушил украинское законодательство.
  • Советник главы МВД Иван Варченко заявил, что правоохранители дадут правовую оценку действиям Ляшко.
  • Арсен Аваков заявил, что Олегу Ляшко нужно назначить штраф за публичную демонстрацию бюллетеня после голосования на избирательном участке.
  • В день выборов президента Украины глава Житомирской ОГА Игорь Гундич и мэр Житомира Сергей Сухомлин также сфотографировались с развернутым бюллетенем у ящика после голосования.

Украинская правда

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Темы: Мосийчуквыборы президента 2019МВД
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