Суд над експерткою з "рюкзаків Авакова" зірвався, а "потерпілий" став на її бік
Суд у Кам‘янець-Подільському не зміг розпочати розгляд справи проти експертки Надії Бугрової, яка оцінювала якість так званих "рюкзаків Авакова".
Про це повідомляє "Центр протидії корупції".
Бугрову звинувачують у нібито заволодінні 5 тисячами гривень у 2013 році. За словами жінки і захисту, цих коштів вона не отримувала, а у звинуваченні містяться численні неточності і помилки.
Поліція порушила справу проти оцінювачки після того, як з сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова зняли підозру у заволодінні коштами під час закупівлі рюкзаків. Бугрова проводила експертизу цих рюкзаків і визнала їх неякісними.
На п’ятницю 12 квітня було призначене перше засідання, однак прокурор Військової прокуратури не зміг надати документи, які дають йому право представляти обвинувачення.
Адвокат експертки заявив відвід прокурору. Захист наполягав, що суд має відбуватись не у Кам‘янець-Подільському і невідомо, з яких причин ймовірним злочином займається саме військова прокуратура.
Прокурору дали час, аби надати підтвердження своїх повноважень, однак той приніс не оригінал, а копію документів.
Не отримавши від прокурора підтверджень, суд переніс засідання на 25 квітня.
Крім того, підприємець Володимир Мужило, якого слідство визнала потерпілим у цій справі, таким себе не вважає. Він заявив активістам, що не має претензій до Бугрової, яка у 2013 році робила експертизу розкрадань в його компанії.
«Потерпілий» у справі експертки Надії Бугрової, якому начебто вона завдала збитків на 5 тисяч гривень. Однак він не визнає себе потерпілим. Каже, що немає жодних претензій до Бугрової. pic.twitter.com/E68ZxJStbU— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 12 квітня 2019 р.
Чоловік стверджує, що повідомив слідству свою позицію.
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Нагадаємо:
- У справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ восени 2017 року затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo".
- 12 липня 2018 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив справу проти Олександра Авакова та Сергія Чеботаря.
- Третій фігурант справи Литвин фактично взяв провину на себе.
- Експерт Надія Бугрова своїм висновком встановила, що рюкзаки не відповідали вимогам закупівлі.
- У листопаді 2018 року національна поліція провела обшуки у Надії Бугрової.
- Тоді правоохоронці розслідували нібито сфальсифіковані експертизи, які завдали збитків, в тому числі, державі.
- Однак згодом, за даними УП, Бугровій оголосили підозру за іншою фабулою.
- Жінку звинуватили у "заволодінні коштами", які вона нібито отримала за свою роботу у 2013 році. Поліція стверджує, що Бугрова не мала права проводити експертизу. Мовляв, її посвідчення експерта було недійсне на той час.
- Водночас, сама оцінювачка звинувачення відкидає, каже, що перешкод для її роботи не було, а інкриміновані їй 5 тисяч гривень взагалі не отримувала.
- Згідно з документами, які є в розпорядженні УП, ці кошти були сплачені не з бюджету, а приватною фірмою, і не Бугровій, а керівництву фірми, в якій вона працювала. Це також підтвердив колишній начальник експертки.
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