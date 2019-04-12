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Суд над експерткою з "рюкзаків Авакова" зірвався, а "потерпілий" став на її бік

П'ятниця, 12 квітня 2019, 14:10

Суд у Кам‘янець-Подільському не зміг розпочати розгляд справи проти експертки Надії Бугрової, яка оцінювала якість так званих "рюкзаків Авакова".

Про це повідомляє "Центр протидії корупції".

Бугрову звинувачують у нібито заволодінні 5 тисячами гривень у 2013 році. За словами жінки і захисту, цих коштів вона не отримувала, а у звинуваченні містяться численні неточності і помилки.

Поліція порушила справу проти оцінювачки після того, як з сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова зняли підозру у заволодінні коштами під час закупівлі рюкзаків. Бугрова проводила експертизу цих рюкзаків і визнала їх неякісними.

На п’ятницю 12 квітня було призначене перше засідання, однак прокурор Військової прокуратури не зміг надати документи, які дають йому право представляти обвинувачення.

 
фото: цпк

Адвокат експертки заявив відвід прокурору. Захист наполягав, що суд має відбуватись не у Кам‘янець-Подільському і невідомо, з яких причин ймовірним злочином займається саме військова прокуратура.

Прокурору дали час, аби надати підтвердження своїх повноважень, однак той приніс не оригінал, а копію документів.

Не отримавши від прокурора підтверджень, суд переніс засідання на 25 квітня.

 
фото: цпк

Крім того, підприємець Володимир Мужило, якого слідство визнало потерпілим у цій справі, таким себе не вважає. Він заявив активістам, що не має претензій до Бугрової, яка у 2013 році робила експертизу розкрадань в його компанії.

Чоловік стверджує, що повідомив слідству свою позицію.

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Нагадаємо:

  • У справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ восени 2017 року затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo".
  • 12 липня 2018 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив справу проти Олександра Авакова та Сергія Чеботаря.
  • Третій фігурант справи Литвин фактично взяв провину на себе.
  • Експерт Надія Бугрова своїм висновком встановила, що рюкзаки не відповідали вимогам закупівлі.
  • У листопаді 2018 року національна поліція провела обшуки у Надії Бугрової.
  • Тоді правоохоронці розслідували нібито сфальсифіковані експертизи, які завдали збитків, в тому числі, державі.
  • Однак згодом, за даними УП, Бугровій оголосили підозру за іншою фабулою.
  • Жінку звинуватили у "заволодінні коштами", які вона нібито отримала за свою роботу у 2013 році. Поліція стверджує, що Бугрова не мала права проводити експертизу. Мовляв, її посвідчення експерта було недійсне на той час.
  • Водночас, сама оцінювачка звинувачення відкидає, каже, що перешкод для її роботи не було, а інкриміновані їй 5 тисяч гривень взагалі не отримувала.
  • Згідно з документами, які є в розпорядженні УП, ці кошти були сплачені не з бюджету, а приватною фірмою, і не Бугровій, а керівництву фірми, в якій вона працювала. Це також підтвердив колишній начальник експертки.

Українська правда

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Теми: Аваковсуд
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