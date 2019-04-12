Суд над експерткою з "рюкзаків Авакова" зірвався, а "потерпілий" став на її бік

Суд у Кам‘янець-Подільському не зміг розпочати розгляд справи проти експертки Надії Бугрової, яка оцінювала якість так званих "рюкзаків Авакова".

Про це повідомляє "Центр протидії корупції".

Бугрову звинувачують у нібито заволодінні 5 тисячами гривень у 2013 році. За словами жінки і захисту, цих коштів вона не отримувала, а у звинуваченні містяться численні неточності і помилки.

Поліція порушила справу проти оцінювачки після того, як з сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова зняли підозру у заволодінні коштами під час закупівлі рюкзаків. Бугрова проводила експертизу цих рюкзаків і визнала їх неякісними.

На п’ятницю 12 квітня було призначене перше засідання, однак прокурор Військової прокуратури не зміг надати документи, які дають йому право представляти обвинувачення.

фото: цпк

Адвокат експертки заявив відвід прокурору. Захист наполягав, що суд має відбуватись не у Кам‘янець-Подільському і невідомо, з яких причин ймовірним злочином займається саме військова прокуратура.

Прокурору дали час, аби надати підтвердження своїх повноважень, однак той приніс не оригінал, а копію документів.

Не отримавши від прокурора підтверджень, суд переніс засідання на 25 квітня.

фото: цпк

Крім того, підприємець Володимир Мужило, якого слідство визнало потерпілим у цій справі, таким себе не вважає. Він заявив активістам, що не має претензій до Бугрової, яка у 2013 році робила експертизу розкрадань в його компанії.

«Потерпілий» у справі експертки Надії Бугрової, якому начебто вона завдала збитків на 5 тисяч гривень. Однак він не визнає себе потерпілим. Каже, що немає жодних претензій до Бугрової. pic.twitter.com/E68ZxJStbU — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 12 квітня 2019 р.

Чоловік стверджує, що повідомив слідству свою позицію.

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