Суд над эксперткой из "рюкзакам Авакова" сорвался, а "пострадавший" стал на ее сторону

Суд в Каменец-Подольском не смог приступить к рассмотрению дела против експертки Надежды Бугров, которая оценивала качество так называемых "рюкзаков Авакова".

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

Бугрову обвиняют в якобы завладении 5 тысячами гривен в 2013 году. По словам женщины и защиты, этих денег она не получала, а в обвинении содержатся многочисленные неточности и ошибки.

Полиция возбудила дело против оценщицы после того, как с сына министра внутренних дел Арсена Авакова сняли подозрение в завладении деньгами при закупке рюкзаков. Бугрова проводила экспертизу этих рюкзаков и признала их некачественными.

На пятницу 12 апреля было назначено первое заседание, однако прокурор Военной прокуратуры не смог предоставить документы, которые дают ему право представлять обвинение.

фото: цпк

Адвокат експертки заявил отвод прокурору. Защита настаивала, что суд должен проходить не во Каменец-Подольском и неизвестно, по каким причинам возможным преступлением занимается именно военная прокуратура.

Прокурору дали время, чтобы предоставить подтверждение своих полномочий, однако тот принес не оригинал, а копию документов.

Не получив от прокурора подтверждений, суд перенес заседание на 25 апреля.

фото: цпк

Кроме того, предприниматель Владимир Мужило, которого следствие признало потерпевшим в этом деле, таким себя не считает. Он заявил активистам, что не имеет претензий к Бугровой, которая в 2013 году делала экспертизу хищений в его компании.

«Потерпілий» у справі експертки Надії Бугрової, якому начебто вона завдала збитків на 5 тисяч гривень. Однак він не визнає себе потерпілим. Каже, що немає жодних претензій до Бугрової. pic.twitter.com/E68ZxJStbU — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 12 квітня 2019 р.

Мужчина утверждает, что сообщил следствию свою позицию.

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Напомним: