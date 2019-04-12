Суд над эксперткой из "рюкзакам Авакова" сорвался, а "пострадавший" стал на ее сторону

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Пятница, 12 апреля 2019, 14:10

Суд в Каменец-Подольском не смог приступить к рассмотрению дела против експертки Надежды Бугров, которая оценивала качество так называемых "рюкзаков Авакова".

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

Бугрову обвиняют в якобы завладении 5 тысячами гривен в 2013 году. По словам женщины и защиты, этих денег она не получала, а в обвинении содержатся многочисленные неточности и ошибки.

Полиция возбудила дело против оценщицы после того, как с сына министра внутренних дел Арсена Авакова сняли подозрение в завладении деньгами при закупке рюкзаков. Бугрова проводила экспертизу этих рюкзаков и признала их некачественными.

На пятницу 12 апреля было назначено первое заседание, однако прокурор Военной прокуратуры не смог предоставить документы, которые дают ему право представлять обвинение.

 
фото: цпк

Адвокат експертки заявил отвод прокурору. Защита настаивала, что суд должен проходить не во Каменец-Подольском и неизвестно, по каким причинам возможным преступлением занимается именно военная прокуратура.

Прокурору дали время, чтобы предоставить подтверждение своих полномочий, однако тот принес не оригинал, а копию документов.

Не получив от прокурора подтверждений, суд перенес заседание на 25 апреля.

 
фото: цпк

Кроме того, предприниматель Владимир Мужило, которого следствие признало потерпевшим в этом деле, таким себя не считает. Он заявил активистам, что не имеет претензий к Бугровой, которая в 2013 году делала экспертизу хищений в его компании.

Мужчина утверждает, что сообщил следствию свою позицию.

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Напомним:

  • В деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo".
  • Эксперт Надежда Бугрова своим заключением установила, что пресловутые рюкзаки не соответствовали требованиям закупки.
  • 12 июля 2018 года стал известно, что прокурор САП закрыл дело против Александра Авакова и Сергея Чеботаря.
  • Третий фигурант дела Литвин фактически взял вину на себя.
  • В ноябре 2018 года национальная полиция провела обыски у Надежды Бугровой.
  • Тогда правоохранители расследовали якобы сфальсифицированные экспертизы, нанесшие ущерб, в том числе, государству.
  • Однако впоследствии, по данным УП, Бугровой объявили подозрение по другой фабуле.
  • Женщину обвинили в "завладении деньгамы", которые она якобы получила за свою работу в 2013 году. Полиция утверждает, что Бугрова не имела права проводить экспертизу. Якобы ее удостоверение эксперта было недействительно в то время.
  • В то же время, сама оценщица обвинения отвергает, говорит, что препятствий для ее работы не было, а инкриминируемые ей 5 тысяч гривен вообще не получала.
  • Согласно документам, которые есть в распоряжении УП, эти деньги были уплачены не из бюджета, а частной фирмой, и не Бугровой, а руководству фирмы, в которой она работала. Это также подтвердил бывший начальник експертка.

Украинская правда

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