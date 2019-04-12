Суд над эксперткой из "рюкзакам Авакова" сорвался, а "пострадавший" стал на ее сторону
Суд в Каменец-Подольском не смог приступить к рассмотрению дела против експертки Надежды Бугров, которая оценивала качество так называемых "рюкзаков Авакова".
Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".
Бугрову обвиняют в якобы завладении 5 тысячами гривен в 2013 году. По словам женщины и защиты, этих денег она не получала, а в обвинении содержатся многочисленные неточности и ошибки.
Полиция возбудила дело против оценщицы после того, как с сына министра внутренних дел Арсена Авакова сняли подозрение в завладении деньгами при закупке рюкзаков. Бугрова проводила экспертизу этих рюкзаков и признала их некачественными.
На пятницу 12 апреля было назначено первое заседание, однако прокурор Военной прокуратуры не смог предоставить документы, которые дают ему право представлять обвинение.
Адвокат експертки заявил отвод прокурору. Защита настаивала, что суд должен проходить не во Каменец-Подольском и неизвестно, по каким причинам возможным преступлением занимается именно военная прокуратура.
Прокурору дали время, чтобы предоставить подтверждение своих полномочий, однако тот принес не оригинал, а копию документов.
Не получив от прокурора подтверждений, суд перенес заседание на 25 апреля.
Кроме того, предприниматель Владимир Мужило, которого следствие признало потерпевшим в этом деле, таким себя не считает. Он заявил активистам, что не имеет претензий к Бугровой, которая в 2013 году делала экспертизу хищений в его компании.
«Потерпілий» у справі експертки Надії Бугрової, якому начебто вона завдала збитків на 5 тисяч гривень. Однак він не визнає себе потерпілим. Каже, що немає жодних претензій до Бугрової. pic.twitter.com/E68ZxJStbU— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 12 квітня 2019 р.
Мужчина утверждает, что сообщил следствию свою позицию.
Читайте также: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента
Напомним:
- В деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo".
- Эксперт Надежда Бугрова своим заключением установила, что пресловутые рюкзаки не соответствовали требованиям закупки.
- 12 июля 2018 года стал известно, что прокурор САП закрыл дело против Александра Авакова и Сергея Чеботаря.
- Третий фигурант дела Литвин фактически взял вину на себя.
- В ноябре 2018 года национальная полиция провела обыски у Надежды Бугровой.
- Тогда правоохранители расследовали якобы сфальсифицированные экспертизы, нанесшие ущерб, в том числе, государству.
- Однако впоследствии, по данным УП, Бугровой объявили подозрение по другой фабуле.
- Женщину обвинили в "завладении деньгамы", которые она якобы получила за свою работу в 2013 году. Полиция утверждает, что Бугрова не имела права проводить экспертизу. Якобы ее удостоверение эксперта было недействительно в то время.
- В то же время, сама оценщица обвинения отвергает, говорит, что препятствий для ее работы не было, а инкриминируемые ей 5 тысяч гривен вообще не получала.
- Согласно документам, которые есть в распоряжении УП, эти деньги были уплачены не из бюджета, а частной фирмой, и не Бугровой, а руководству фирмы, в которой она работала. Это также подтвердил бывший начальник експертка.