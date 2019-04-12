Порошенко і Макрон зустрілися у Єлисейському палаці

Чинний президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко проводить переговори із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це йдеться на сторінці Порошенка у Facebook.

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