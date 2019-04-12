Порошенко і Макрон зустрілися у Єлисейському палаці
П'ятниця, 12 квітня 2019, 19:52
Чинний президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко проводить переговори із президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це йдеться на сторінці Порошенка у Facebook.
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Нагадаємо:
- Вранці, 12 квітня, Петро Порошенко зустрівся із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони заявили, що на зустрічі узгодили питання "Великоднього" припинення вогню на Донбасі з 18 квітня.
- Водночас кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном.
- 11 квітня в ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
- Петро Порошенко заявив, що всі, хто слухав його телефонну розмову з опонентом на президентських виборах шоуменом Володимиром Зеленським, зробили свій висновок і дали відповідну оцінку.
Українська правда