Порошенко і Макрон зустрілися у Єлисейському палаці

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П'ятниця, 12 квітня 2019, 19:52
АП

Чинний президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко проводить переговори із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це йдеться на сторінці Порошенка у Facebook.

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Нагадаємо:

  • Вранці, 12 квітня, Петро Порошенко зустрівся із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони заявили, що на зустрічі узгодили питання "Великоднього" припинення вогню на Донбасі з 18 квітня.
  • Водночас кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном.
  • 11 квітня в ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
  • Петро Порошенко заявив, що всі, хто слухав його телефонну розмову з опонентом на президентських виборах шоуменом Володимиром Зеленським, зробили свій висновок і дали відповідну оцінку.

Українська правда

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Теми: Порошенко Франція


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