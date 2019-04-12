Порошенко и Макрон встретились в Елисейском дворце

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Пятница, 12 апреля 2019, 19:52

Действующий президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко проводит переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом говорится на странице Порошенко в Facebook.

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Напомним:

  • Утром, 12 апреля, Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они заявили, что на встрече согласовали вопрос "Пасхального" прекращение огня на Донбассе с 18 апреля.
  • В то же время кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
  • 11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что все, кто слушал его телефонный разговор с оппонентом на президентских выборах шоуменом Владимиром Зеленским, сделали свой вывод и дали соответствующую оценку.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Франция


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