Порошенко и Макрон встретились в Елисейском дворце

Действующий президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко проводит переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом говорится на странице Порошенко в Facebook.

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Напомним: