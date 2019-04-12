Зеленський про кофлікт з Порошенком на ТВ: намагаюсь "бути мужиком"

Кандидат в президенти Володимир Зеленський прокоментував свою суперечку із чинним президентом і своїм опонентом у другому турі виборів Петром Порошенком в ефірі "1+1".

Про це він розповів "Радіо Свобода".

"Мене цікавить тільки реакція українського суспільства. Мені здається, що я був відвертим, чесним, такий, як я є. Ми домовилися, що в нас будуть дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський". Я ніколи в житті не змінював правила, намагаюся так робити, намагаюсь бути, як мені сказав пан президент, "бути мужиком". Тому я стояв на своєму", – сказав Зеленський і таким чином пояснив свою реакцію на пропозицію Порошенка зустрітися 14 квітня.

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