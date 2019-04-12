Зеленський про кофлікт з Порошенком на ТВ: намагаюсь "бути мужиком"
Кандидат в президенти Володимир Зеленський прокоментував свою суперечку із чинним президентом і своїм опонентом у другому турі виборів Петром Порошенком в ефірі "1+1".
Про це він розповів "Радіо Свобода".
"Мене цікавить тільки реакція українського суспільства. Мені здається, що я був відвертим, чесним, такий, як я є. Ми домовилися, що в нас будуть дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський". Я ніколи в житті не змінював правила, намагаюся так робити, намагаюсь бути, як мені сказав пан президент, "бути мужиком". Тому я стояв на своєму", – сказав Зеленський і таким чином пояснив свою реакцію на пропозицію Порошенка зустрітися 14 квітня.
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Нагадаємо:
- Кандидат у президенти Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном. Пізніше Зеленський заявив, що була "дуже класна, тепла атмосфера", а сама "зустріч була конструктивною".
- 11 квітня в ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
- Президент Петро Порошенко заявив, що всі, хто слухав його телефонну розмову з опонентом на президентських виборах шоуменом Володимиром Зеленським, зробили свій висновок і дали відповідну оцінку.
- 5 квітня Порошенко записав повторне відеозвернення до Зеленського, у якому закликав його "бути мужиком" і прийти на дебати.
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