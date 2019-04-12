Зеленский о кофликте с Порошенко на ТВ: стараюсь "быть мужиком"

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Пятница, 12 апреля 2019, 23:12

Кандидат в президенты Владимир Зеленский прокомментировал свой конфликт с действующим президентом и своим оппонентом во втором туре выборов Петром Порошенко в эфире "1+1".

Об этом он рассказал "Радио Свобода".

"Меня интересует только реакция украинского общества. Мне кажется, что я был откровенным, честным, таким, как я есть. Мы договорились, что у нас будут дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский". Я никогда в жизни не менял правила, стараюсь так делать, стараюсь быть, как мне сказал господин президент, "быть мужиком". Поэтому я стоял на своем", - сказал Зеленский и таким образом объяснил свою реакцию на предложение Порошенко встретиться 14 апреля.

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Напомним:

  • Кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Позже Зеленский заявил, что была "очень классная, теплая атмосфера", а сама "встреча была конструктивной".
  • 11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первой публичной разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.
  • Президент Петр Порошенко заявил, что все, кто слушал его телефонный разговор с оппонентом на президентских выборах шоуменом Владимиром Зеленским, сделали свой вывод и дали соответствующую оценку.
  • 5 апреля Порошенко записал повторное видеообращение к Зеленскому, в котором призвал его "быть мужиком" и прийти на дебаты.

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Темы: Зеленский скандал Порошенко выборы президента 2019


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