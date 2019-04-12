Зеленский о кофликте с Порошенко на ТВ: стараюсь "быть мужиком"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский прокомментировал свой конфликт с действующим президентом и своим оппонентом во втором туре выборов Петром Порошенко в эфире "1+1".

Об этом он рассказал "Радио Свобода".

"Меня интересует только реакция украинского общества. Мне кажется, что я был откровенным, честным, таким, как я есть. Мы договорились, что у нас будут дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский". Я никогда в жизни не менял правила, стараюсь так делать, стараюсь быть, как мне сказал господин президент, "быть мужиком". Поэтому я стоял на своем", - сказал Зеленский и таким образом объяснил свою реакцию на предложение Порошенко встретиться 14 апреля.

Читайте также: Повлияют ли дебаты Зеленского и Порошенко на результаты второго тура президентских выборов

Напомним: