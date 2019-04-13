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Моніторинг ІМІ: 77,7% негативних публікацій критикують Порошенка, 22,3% – Зеленського

Субота, 13 квітня 2019, 04:40

77,7% негативних публікацій з моніторингу громадської організації "Інститут масової інформації" містили критику чинного президента і кандидата на другий термін Петра Порошенка.

Такі висновки дослідження "Хто мочить кандидатів? Негатив в онлайн-медіа", оприлюдненого 12 квітня, пише Радіо Свобода.

Згідно з методологією дослідження, матеріалами з негативною тональністю медіа-експерти вважали "всі тексти, де критика діяльності кандидата не супроводжувалася відповіддю іншої сторони, коментарями експертів з іншою точкою зору, використовувалися негативні оціночні судження щодо кандидата, маніпуляції тощо", а також фейки та новини з ознаками чорного піару. Таких у майже 7-тисячній вибірці нарахували 301, тобто 4,35% від загальної кількості досліджених текстів.

Найбільше новин з негативною тональністю були спрямовані проти Петра Порошенка – 77,7% (234 тексти), коли проти Володимира Зеленського – 22,3% (67 текстів).

"Крім кількості, характер таких новин також різнився: проти Зеленського поширювалася різноманітна аргументація, чому цей кандидат є некомпетентним, не готовим до посади президента, подекуди є звинувачення в проросійськості чи зв’язках з олігархом Ігорем Коломойським, а проти Порошенка поширюються відверті фейки, звинувачення у фальсифікаціях чи підготовці зриву виборчого процесу взагалі, миттєвому збагаченні", – йдеться у висновках дослідження.

До моніторингу увійшли публікації 20 найбільш популярних онлайн-видань за період з 1 по 5 квітня 2019 року.

Нагадаємо:

  • Президент Петро Порошенко, який балотується на другий термін, заявив, що подає до суду на телеканал "1+1" за "чорний піар" і брехню проти нього.
  • Також Порошенко уточнив, що збирається судитися не з журналістами, а з власником "1+1" – олігархом Ігорем Коломойським, який нібито намагається "через своїх ручних кандидатів перетягнути керівництво країною, повернути собі активи" – і то за гроші, незаконно виведені з України.
  • Перед тим "1+1" показав "сенсацію" про те, що Олександр Онищенко має докази причетності Порошенка до скуповування голосів під час важливих голосувань у парламенті, спроби перекупити телеканал "112-Україна", фінансових оборудок та високих прибутків від бізнесу в Росії.
  • Крім того, у компроматі стверджувалося про нібито причетність Петра Порошенка до організації вбивства свого брата та згадувався скандал із "Укроборонпромом", у якому фігурував син уже колишнього заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.
  • В "1+1" заявили, що їхні твердження підкріплені доказами, і назвали позов президента тиском.
  • Кандидат у президенти Володимир Зеленський заперечував, що він – маріонетка Ігоря Коломойського, а олгарх заперечував, що сподівається на "реванш".

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІмедіавибори президента 2019
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