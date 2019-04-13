Мониторинг ИМИ: 77,7% негативных публикаций критикуют Порошенко, 22,3% - Зеленского

77,7% негативных публикаций согласно мониторингу общественной организации "Институт массовой информации" содержали критику действующего президента и кандидата на второй срок Петра Порошенко.

Таковы выводы исследования "Кто мочит кандидатов? Негатив в онлайн-медиа", обнародованного 12 апреля, пишет Радио Свобода.

Согласно методологии исследования, материалами с отрицательной тональностью медиа-эксперты считали "все тексты, где критика деятельности кандидата не сопровождалась ответом другой стороны, комментариями экспертов с другой точкой зрения, использовались негативные оценочные суждения относительно кандидата, манипуляции и т.д.", а также фейки и новости с признаками черного пиара. Таких в почти семитысячной выборке насчитали 301, то есть 4,35% от общего количества исследованных текстов.

Больше всего новостей с отрицательной тональностью были направлены против Петра Порошенко - 77,7% (234 текста), когда против Владимира Зеленского - 22,3% (67 текстов).

"Кроме количества, характер таких новостей также отличался: против Зеленского распространялась разнообразная аргументация, почему этот кандидат является некомпетентным, не готов к должности президента, кое-где обвинения в пророссийскости или связях с олигархом Игорем Коломойским, а против Порошенко распространяются откровенные фейки, обвинения в фальсификациях или подготовке срыва избирательного процесса в целом, мгновенном обогащении", - говорится в выводах исследования.

В мониторинг вошли публикации 20 самых популярных онлайн-изданий за период с 1 по 5 апреля 2019 года.

Напомним: