Мониторинг ИМИ: 77,7% негативных публикаций критикуют Порошенко, 22,3% - Зеленского
77,7% негативных публикаций согласно мониторингу общественной организации "Институт массовой информации" содержали критику действующего президента и кандидата на второй срок Петра Порошенко.
Таковы выводы исследования "Кто мочит кандидатов? Негатив в онлайн-медиа", обнародованного 12 апреля, пишет Радио Свобода.
Согласно методологии исследования, материалами с отрицательной тональностью медиа-эксперты считали "все тексты, где критика деятельности кандидата не сопровождалась ответом другой стороны, комментариями экспертов с другой точкой зрения, использовались негативные оценочные суждения относительно кандидата, манипуляции и т.д.", а также фейки и новости с признаками черного пиара. Таких в почти семитысячной выборке насчитали 301, то есть 4,35% от общего количества исследованных текстов.
Больше всего новостей с отрицательной тональностью были направлены против Петра Порошенко - 77,7% (234 текста), когда против Владимира Зеленского - 22,3% (67 текстов).
"Кроме количества, характер таких новостей также отличался: против Зеленского распространялась разнообразная аргументация, почему этот кандидат является некомпетентным, не готов к должности президента, кое-где обвинения в пророссийскости или связях с олигархом Игорем Коломойским, а против Порошенко распространяются откровенные фейки, обвинения в фальсификациях или подготовке срыва избирательного процесса в целом, мгновенном обогащении", - говорится в выводах исследования.
В мониторинг вошли публикации 20 самых популярных онлайн-изданий за период с 1 по 5 апреля 2019 года.
Напомним:
- Президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, заявил, что подает в суд на телеканал "1+1" за "черный пиар" и ложь против него.
- Также Порошенко уточнил, что собирается судиться не с журналистами, а с владельцем "1+1" – олигархом Игорем Коломойским, который якобы пытается "через своих ручных кандидатов перетянуть руководство страной, вернуть себе активы" – и то за деньги, незаконно выведенные из Украины
- Перед тем "1+1" показал "сенсацию" о том, что у Александра Онищенко есть доказательства причастности Порошенко к скупке голосов во время важных голосований в парламенте, попытке перекупить телеканал "112-Украина", финансовым сделкам и высоких прибылям от бизнеса в России.
- Кроме того, в компромате утверждалось о якобы причастности Петра Порошенко к организации убийства своего брата и упоминался скандал с "Укроборонпромом", в котором фигурировал сын уже бывшего заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський.
- В "1+1" заявили, что их утверждения подкреплены доказательствами, и назвали иск президента давлением.
- Кандидат в президенты Владимир Зеленский отрицал, что он – "марионетка" Игоря Коломойского, а олигарх отрицал, что надеется на "реванш".
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