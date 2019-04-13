"1+1" знову заповнив "день тиші" проектами Зеленського
20 квітня, в "день тиші" перед другим туром виборів президента, на телеканалі "1+1" заплановано шоу та фільм за участю кандидата в президенти Володимира Зеленського, а також проекти очолюваної ним студії "Квартал 95".
Про це свідчить телепрограма на сайті телеканалу.
Так, о 16:35 планується показ шоу "Вечірній квартал", о 18:30 – шоу "Розсміши коміка. Діти", о 20:15 – Чистоnews, 20:25 – знову "Вечірній квартал".
О 22:20 планується показ комедії "Я, ти, він, вона", в якій Зеленський виступає режисером та виконавцем головної чоловічої ролі.
Як відомо, телеканал "1+1" належить олігарху Ігорю Коломойському.
Згідно з ч. 2 статті 57 закону "Про вибори президента України", передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.
Стаття 58 цього закону серед форм виборчої агітації визначає, зокрема, "оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень", а також "проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - суб’єкта виборчого процесу чи кандидата на пост президента України, а також оприлюднення інформації про таку підтримку". Також зазначається, що агітація може вестися "в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України".
Нагадаємо:
- У суботу, 30 березня, в "день тиші" перед першим туром виборів, на телеканалі "1+1" майже всю другу половину дня показували програми за участю кандидата в президенти Володимира Зеленського або проекти "Кварталу 95".
- Водночас телеканал "1+1" заявив, що в програмах "Кварталу 95", які транслювалися в "день тиші", Зеленський участі не бере, а в архівному випуску "Вечірнього Кварталу" бере участь як "актор, а не кандидат".
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