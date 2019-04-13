"1+1" снова заполнил "день тишины" проектами Зеленского

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Суббота, 13 апреля 2019, 16:27

20 апреля, в "день тишины" перед вторым туром выборов президента, на телеканале "1+1" запланировано шоу и фильм с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского, а также проекты возглавляемой им студии "Квартал 95".

Об этом свидетельствует телепрограмма на сайте телеканала.

 

Так, в 16:35 планируется показ шоу "Вечерний квартал", в 18:30 - шоу "Рассмеши комика. Дети", в 20:15 - Чистоnews, 20:25 – снова "Вечерний квартал".

В 22:20 планируется показ комедии "Я, ты, он, она", в которой Зеленский выступает режиссером и исполнителем главной мужской роли.

Как известно, телеканал "1+1" принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

Согласно ч. 2 статьи 57 закона "О выборах президента Украины", предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​выборов.

Статья 58 этого закона среди форм предвыборной агитации определяет, в частности, "обнародование в печатных и аудиовизуальных (электронных) средствах массовой информации политической рекламы, выступлений, интервью, очерков, видеофильмов, аудио- и видеоклипов, других публикаций и сообщений", а также "проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий при поддержке партии - субъекта избирательного процесса или кандидата на пост президента Украины, а также обнародование информации о такой поддержке". Также отмечается, что агитация может вестись "в других формах, не противоречащих Конституции Украины и законам Украины".

Напомним:

  • В субботу, 30 марта, в "день тишины" перед первым туром выборов, на телеканале "1+1" почти всю вторую половину дня показывали программы с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского или проекты "Квартала 95".
  • В то же время телеканал "1+1" заявил, что в программах "Квартала 95", которые транслировались в "день тишины", Зеленский не участвует, а в архивном выпуске "Вечернего Квартала" участвует как "актер, а не кандидат".

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 Зеленский телевидение


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