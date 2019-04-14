Порошенко пояснив, що мав на увазі бордами з Путіним

Президент Петро Порошенко пояснив ідею бордів із зображенням його та президента РФ Володимира Путіна.

У неділю на НСК "Олімпійський", відповідаючи на питання журналіста щодо цих бордів, Порошенко заявив, що ніколи не ставив і не ставитиме знак рівності між Путіним та кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

"Це не так. Я лише хочу нагадати слова Путіна, що для нього будь-який президент, крім Порошенка – це його мрія", - сказав чинний президент.

За його словами, зараз президент РФ "навмисно підвісив питання звільнення заручників і військових", чекаючи, щоб Порошенка змінив інший президент.

"Ці борди свідчать лише про одне – ми не дамо Путіну шансів на його успіх. Все, не більше й не менше", - додав він.

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