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Порошенко пояснив, що мав на увазі бордами з Путіним

Неділя, 14 квітня 2019, 14:37

Президент Петро Порошенко пояснив ідею бордів із зображенням його та президента РФ Володимира Путіна.

У неділю на НСК "Олімпійський", відповідаючи на питання журналіста щодо цих бордів, Порошенко заявив, що ніколи не ставив і не ставитиме знак рівності між Путіним та кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

"Це не так. Я лише хочу нагадати слова Путіна, що для нього будь-який президент, крім Порошенка – це його мрія", - сказав чинний президент.

За його словами, зараз президент РФ "навмисно підвісив питання звільнення заручників і військових", чекаючи, щоб Порошенка змінив інший президент.

"Ці борди свідчать лише про одне – ми не дамо Путіну шансів на його успіх. Все, не більше й не менше", - додав він.

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Нагадаємо:

  • Після оголошення результатів першого туру президентських виборів штаб Порошенка почав поширювати агітацію, на якій чинний глава держави протиставляє себе у другому турі виборів президенту Росії Володимиру Путіну.
  • Відповідно до статті 8 закону Про рекламу, "у рекламі забороняється вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи".
  • Стаття 64 закону Про вибори президента також вводить обмеження безпосередньо щодо ведення передвиборчої агітації. Зокрема, вона забороняє участь у передвиборчій агітації "особам, які не є громадянами України".
  • Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета Путіна на передвиборчих бордах Петра Порошенка є меседжем до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів.
  • У виборчому штабі чинного президента Петра Порошенка кажуть, що не питали згоди на використання зображення у президента Росії Володимира Путіна, оскільки він – поза законом.
  • Пізніше штаб Порошенка показав інші борди – з Галкіним і Зеленським.

Українська правда

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Теми: Порошенковибори президента 2019ПутінЗеленський
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