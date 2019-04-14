Порошенко объяснил, что имел в виду бордами с Путиным
Президент Петр Порошенко объяснил идею бордов с изображением его и президента РФ Владимира Путина.
В воскресенье на НСК "Олимпийский", отвечая на вопрос журналиста относительно этих бордов, Порошенко заявил, что никогда не ставил и не будет ставить знак равенства между Путиным и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.
"Это не так. Я только хочу напомнить слова Путина, что для него любой президент, кроме Порошенко - это его мечта", - сказал действующий президент.
По его словам, сейчас президент РФ "намеренно подвесил вопрос освобождения заложников и военных", ожидая, чтобы Порошенко сменил другой президент.
"Эти борды свидетельствуют лишь об одном - мы не дадим Путину шансов на его успех. Все, не больше и не меньше", - добавил он.
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Напомним:
- После объявления результатов первого тура президентских выборов штаб Порошенко начал распространять агитацию, на которой действующий глава государства противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину.
- В соответствии со статьей 8 закона О рекламе, "в рекламе запрещается помещать изображение физического лица или использовать его имя без письменного согласия этого лица".
- Статья 64 закона О выборах президента также вводит ограничения непосредственно по ведению предвыборной агитации. В частности, она запрещает участие в предвыборной агитации "лицам, которые не являются гражданами Украины".
- Советник президента Юрий Бирюков заявил, что появление портрета Путина на предвыборных бордах Петра Порошенко является месседжем к тем, кто в первом туре проголосовал за других кандидатов.
- В избирательном штабе действующего президента Петра Порошенко говорят, что не спрашивали согласия на использование изображения у президента России Владимира Путина, поскольку он - вне закона.
- Позже штаб Порошенко показал другие борды – с Галкиным и Зеленским.