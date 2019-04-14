Порошенко объяснил, что имел в виду бордами с Путиным

Президент Петр Порошенко объяснил идею бордов с изображением его и президента РФ Владимира Путина.

В воскресенье на НСК "Олимпийский", отвечая на вопрос журналиста относительно этих бордов, Порошенко заявил, что никогда не ставил и не будет ставить знак равенства между Путиным и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

"Это не так. Я только хочу напомнить слова Путина, что для него любой президент, кроме Порошенко - это его мечта", - сказал действующий президент.

По его словам, сейчас президент РФ "намеренно подвесил вопрос освобождения заложников и военных", ожидая, чтобы Порошенко сменил другой президент.

"Эти борды свидетельствуют лишь об одном - мы не дадим Путину шансов на его успех. Все, не больше и не меньше", - добавил он.

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Напомним: