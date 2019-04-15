У Порошенко открестились от "черного пиарщика": Все придумали сами

Один из ближайших соратников действующего президента, нардеп от БПП Сергей Березенко заявляет, что в штабе кандидата Петра Порошенко нет иностранных политтехнологов, а вся кампания ведется силами штаба, партии и людей на аутсорсинге.

Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде", комментируя информацию о том, что у Порошенко работают американские, французские, израильские технологи.

"Я таких не видел. Возможно, вы знаете больше", - сказал нардеп.

На замечание, что экс-журналист, нардеп Сергей Лещенко писал об израильском политтехнологе Моше Клюгхафте, Березенко сказал:

"Меньше всего я бы сейчас хотел комментировать Сергея Лещенко... Это абсолютная чушь. Никогда в жизни не встречал этого человека".

Он также добавил, что скандальную рекламу, где Порошенко противопоставляется президенту России Владимиру Путину, "придумал штаб", но комментировать, как принимаются такие решения, отказался.

Попытки изменить образ Порошенко, который начал коммуницировать через телеграмм-канал, записывает видеоролики, Березенко объясняет не новыми политтехнологами, а тем, что штаб пытается всеми способами донести свои месседжи людям.

По его словам, этим занимается "очень много людей на аутсорсинге", а также партия, которая продуцирует "много креативных идей".

Комментируя скандальные ролики, на которых фура сбивает соперника Порошенко на выборах Владимира Зеленского, или на которых на Зеленского высыпают белый порошок, похожий на кокаин, которые шерил советник президента Юрий Бирюков, Березенко сказал:

"Не воспринимайте серьезно какие-то глупости, которые кто-то генерирует в YouTube или в социальных сетях. Наш штаб не имеет никакого отношения к этим роликам, но если они смешные, это фан, и кто-то из наших сторонников что-то репостит, то мы же не можем за это нести ответственность.

"В последнюю неделю кампании мы перейдем к окончательному борду и тому месседжу, который бы хотели донести согласно стратегии кампании", - подытожил соратник Порошенко.