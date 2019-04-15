Лукашенко пропонує посилити "миротворчу" роль Білорусі на Донбасі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ готовий посилити свою роль у врегулюванні конфлікту в Україні, якщо будуть досягнуті відповідні домовленості між лідерами Росії та України.

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству "Анадолу", передає БелТА.

За його словами, білоруська сторона робить все можливе, щоб зробити свій внесок для досягнення миру на Донбасі.

Він додав, що обговорив це зі спецпредставником ОБСЄ в тристоронньої контактній групі Мартіном Сайдік.

"Може бути, і не слід було з мого боку, але бачачи, як уповільнено йде цей процес, нікудишній процес, як не виконуються Мінські домовленості, які були досягнуті, я відверто висловився: якщо домовляться два президента - Росії та України, Путін і Порошенко - і будуть бачити посилення ролі Білорусі там (бо ми рідні, ми три сестри: Росія, Білорусь і Україна), то ми готові виконати цю роль", - заявив Лукашенко.

При цьому білоруський президент додав, що не буде нав'язуватися.

"Адже ми знаємо, як тільки я починаю щось говорити про Україну, про мене починають ноги витирати то в Росії, то в Україні", - поскаржився Лукашенко.

Він підкреслив, якщо Україна і РФ домовляться і виділять для Білорусі якусь роль у мирному процесі на Донбасі - то білоруси постараються її виконати.

За його словами, військовий конфлікт в Україні до сих пір створює небезпечний вплив на Білорусь.

"Дуже багато людей, які пересуваються через кордон зі зброєю, деякі білоруси поїхали і повоювали там, понюхали крові - це теж дуже небезпечна тенденція", - сказав Лукашенко.

При цьому він підкреслив, що через близьке сусідство, білоруський народ волею-неволею "залучений в цей конфлікт".

Президент Білорусі підкреслив, що "війна йде буквально за парканом", тому він робить все можливе для світу, зокрема, щоб забезпечити роботу Тристоронньої контактної групи в Мінську.

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