Лукашенко предлагает усилить "миротворческую" роль Беларуси на Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов усилить свою роль в урегулировании конфликта в Украине, если будут достигнуты соответствующие договоренности между лидерами России и Украины.

Об этом он сказал в интервью турецкому информационному агентству "Анадолу", передает БелТА.

По его словам, белорусская сторона делает все возможное, чтобы внести свой вклад для достижения мира на Донбассе.

Он добавил, что обсудил это со спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком.

"Может быть, и не следовало с моей стороны, но видя, как вялотекуще идет этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются Минские договоренности, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента - России и Украины, Путин и Порошенко - и будут видеть усиление роли Беларуси там (потому что мы родные, мы три сестры: Россия, Беларусь и Украина), то мы готовы исполнить эту роль", - заявил Лукашенко.

При этом белорусский президент добавил, что не будет навязываться.

"Ведь мы знаем, как только я начинаю что-то говорить об Украине, об меня начинают ноги вытирать то в России, то в Украине", - посетовал Лукашенко.

Он подчеркнул, если Украина и РФ договорятся и выделят для Беларуси какую-то роль в мирном процессе на Донбассе - то белорусы постараются ее исполнить.

По его словам, военный конфликт в Украине до сих пор оказывает опасное влияние на Беларусь.

"Очень много людей, которые передвигаются через границу с оружием, некоторые белорусы поехали и повоевали там, понюхали крови - это тоже очень опасная тенденция", - сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что из-за близкого соседства, белорусский народ волей-неволей "вовлечен в этот конфликт".

Президент Беларуси подчеркнул, что "война идет буквально за забором", поэтому он делает все возможное для мира, в частности, чтобы обеспечить работу Трехсторонней контактной группы в Минске.

Напомним: