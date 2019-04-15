Зеленський записав нове відео до Порошенка: назвав його шоуменом

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський звернувся до свого опонента на виборах і чинного глави держави Петра Порошенка з вимогою посадити вбивць Катерини Гандзюк, звільнити українських моряків з полону РФ і припинити "бігати по каналах".

Відповідне відео опубліковане на його сторінці у Facebook.

"Хочу звернутися до людини, яка займає дуже серйозний пост, пост президента України. Пане Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від "я почув", перейшли до "я зроблю"", - сказав Зеленський.

"А саме, посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуків і згадали про те, що ви забули - про наших полонених моряків, які зараз сидять за ґратами поки ви набігаєтеся по каналах у пошуках Зеленського, наздаєтеся аналізів всім та накричетесь на стадіоні", - звернувся він до президента.

"Будь ласка, зробіть це. Це ваші справи. Бо шоумен може стати президентом, а президент, що став шоуменом - це прикро", - заявив Зеленський.

Він додав, що "дебати 19-го, а справи щодня".

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