Зеленський записав нове відео до Порошенка: назвав його шоуменом
Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський звернувся до свого опонента на виборах і чинного глави держави Петра Порошенка з вимогою посадити вбивць Катерини Гандзюк, звільнити українських моряків з полону РФ і припинити "бігати по каналах".
Відповідне відео опубліковане на його сторінці у Facebook.
"Хочу звернутися до людини, яка займає дуже серйозний пост, пост президента України. Пане Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від "я почув", перейшли до "я зроблю"", - сказав Зеленський.
"А саме, посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуків і згадали про те, що ви забули - про наших полонених моряків, які зараз сидять за ґратами поки ви набігаєтеся по каналах у пошуках Зеленського, наздаєтеся аналізів всім та накричетесь на стадіоні", - звернувся він до президента.
"Будь ласка, зробіть це. Це ваші справи. Бо шоумен може стати президентом, а президент, що став шоуменом - це прикро", - заявив Зеленський.
Він додав, що "дебати 19-го, а справи щодня".
Нагадаємо:
- 11 квітня відбулася перша публічна розмова Петра Порошенка та Володимира Зеленського – у телефонному режимі і зі студії каналу "1+1". Порошенко закликав до серйозного обговорення програм, а Зеленський, як і раніше, кликав його на стадіон на 19 квітня.
- 14 квітня Петро Порошенко приїхав до НСК "Олімпійський", щоб дебатувати з Володимиром Зеленським але той так і не з'явився.
- Зеленський кличе Порошенка провести дебати на стадіоні 19 квітня, а Порошенко хоче того ж вечора провести офіційні дебати у студії "Суспільного телебачення",як того вимагає закон.
- Крім того, президент закликав шоумена 15 квітня прийти на "Свободу слова" на ICTV, о 22:30.