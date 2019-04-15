Зеленский записал новое видео к Порошенко: назвал его шоуменом

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Понедельник, 15 апреля 2019, 12:55

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский обратился к своему оппоненту на выборах и действующему главе государства Петру Порошенко с требованием посадить убийц Екатерины Гандзюк, освободить украинских моряков из плена РФ и прекратить "бегать по каналам".

Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.

"Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост, пост президента Украины. Господин Порошенко, я хочу, чтобы вы от "я услышал", перешли к "я сделаю"", - сказал Зеленский.

"В частности, посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, что вы забыли - о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе", - обратился он к президенту.

"Пожалуйста, сделайте это. Это ваши дела. Потому шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом - это обидно", - заявил Зеленский.

Он добавил, что "дебаты 19-го, а дела каждый день".

Напомним:

  • 11 апреля состоялась первый публичный разговор Петра Порошенко и Владимира Зеленского – в телефонном режиме и из студии канала "1+1". Порошенко призвал к серьезному обсуждению программ, а Зеленский, по-прежнему звал его на стадион на 19 апреля.
  • 14 апреля Петр Порошенко приехал в НСК "Олимпийский", чтобы дебатировать с Владимиром Зеленским, но тот так и не явился.
  • Зеленский зовет Порошенко провести дебаты на стадионе 19 апреля, а Порошенко хочет в тот же вечер провести официальные дебаты в студии "Общественного телевидения" ("Суспільне"), как того требует закон.
  • Кроме того, президент призвал шоумена 15 апреля прийти на "Свободу слова" на ICTV, в 22:30.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Порошенко выборы президента 2019


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