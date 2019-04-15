Зеленский записал новое видео к Порошенко: назвал его шоуменом

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский обратился к своему оппоненту на выборах и действующему главе государства Петру Порошенко с требованием посадить убийц Екатерины Гандзюк, освободить украинских моряков из плена РФ и прекратить "бегать по каналам".

Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.

"Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост, пост президента Украины. Господин Порошенко, я хочу, чтобы вы от "я услышал", перешли к "я сделаю"", - сказал Зеленский.

"В частности, посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, что вы забыли - о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе", - обратился он к президенту.

"Пожалуйста, сделайте это. Это ваши дела. Потому шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом - это обидно", - заявил Зеленский.

Он добавил, что "дебаты 19-го, а дела каждый день".

Напомним: