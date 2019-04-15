Порошенко похизувався прогресом у боротьбі з корупцією

Президент Петро Порошенко каже, що погоджується з претензіями щодо боротьби з корупціями, але Україна нібито прогресує в цьому процесі.

Про це він розповів під час зустрічі з представниками бізнесу у понеділок.

"Я розумію, що найбільші закиди до влади якраз стосуються проблем боротьби з корупцією. І я погоджуюсь щодо справедливості такої критики. Але тим не менш, за останні 5 років в рейтингу сприйняття корупції Transparency International Україна піднялася зі 145 на 120 місце, це небагато, але це вперше був продемонстрований прогрес, хоча і свідчить, що нам є, над чим працювати", – зазначив Порошенко.

Він додав, що міжнародні експерти відзначають систему відкритих державних закупівель ProZorro. Вона, за словами Порошенка, "за 4 роки дозволила державі зекономити 75 мільярдів гривень на зменшенні корупції в держзакупівлях".

Також президент вважає, що прогрес у боротьбі з корупцією забезпечує система автоматичного відшкодування податку на додану вартість, яка працює "вперше за роки незалежності України".

"А нагадати, які були борги з відшкодування ПДВ 4 роки тому? Майже 30 мільярдів", – сказав Порошенко.

Він стверджує, що наразі такої проблеми "майже не існує", є лише поодинокі випадки, які не носять системного характеру.

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