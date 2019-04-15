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Порошенко похизувався прогресом у боротьбі з корупцією

Понеділок, 15 квітня 2019, 13:13

Президент Петро Порошенко каже, що погоджується з претензіями щодо боротьби з корупціями, але Україна нібито прогресує в цьому процесі.

Про це він розповів під час зустрічі з представниками бізнесу у понеділок.

"Я розумію, що найбільші закиди до влади якраз стосуються проблем боротьби з корупцією. І я погоджуюсь щодо справедливості такої критики. Але тим не менш, за останні 5 років в рейтингу сприйняття корупції  Transparency International Україна піднялася зі 145 на 120 місце, це небагато, але це вперше був продемонстрований прогрес, хоча і свідчить, що нам є, над чим працювати", – зазначив Порошенко.

Він додав, що міжнародні експерти відзначають систему відкритих державних закупівель ProZorro. Вона, за словами Порошенка, "за 4 роки дозволила державі зекономити 75 мільярдів гривень на зменшенні корупції в держзакупівлях".

Також президент вважає, що прогрес у боротьбі з корупцією забезпечує система автоматичного відшкодування податку на додану вартість, яка працює "вперше за роки незалежності України".

"А нагадати, які були борги з відшкодування ПДВ 4 роки тому? Майже 30 мільярдів", – сказав Порошенко.

Він стверджує, що наразі такої проблеми "майже не існує", є лише поодинокі випадки, які не носять системного характеру.

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Нагадаємо:

  • Перший тур виборів президента України відбувся 31 березня.
  • У другий тур, який відбудеться 21 квітня пройшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.
  • У ході передвиборчої кампанії наприкінці лютого вибухнув корупційний скандал: журналісти з'ясували, що близькі до Порошенка люди причетні до зловживань в оборонній сфері, а правоохоронні органи за хабарі дивилися на це крізь пальці.
  • Інші розслідувачі за кілька днів до виборів оприлюднили сюжет про ймовірну причетність до афер в енергетиці найближчого соратника президента Ігоря Кононенка.
  • Західні партнери називають корупцію загалом однією з найбільших проблем України.
  • У січні 2019 року міжнародна антикорупційна організація Transparency International показала, що Україна попри певний прогрес все ж відстає від сусідів у боротьбі з корупцією.
  • У серпні 2018 року інші соціологічні компанії встановили: що корупцію проблемою і найбільшим гальмом розвитку України вважали більшість українців.
  • У серпні 2018 року соціологічні компанії зазначали, що більшість українців вважали корупцію проблемою і найбільшим гальмом розвитку України.
  • У березні 2019 року центр "Социс", співзасновником якого є керівник виборчої кампанії Порошенка, оприлюднив дослідження, згідно з яким корупція не потрапляє до топ-5 проблем для українців.

Соня Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

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