Порошенко похизувався прогресом у боротьбі з корупцією
Президент Петро Порошенко каже, що погоджується з претензіями щодо боротьби з корупціями, але Україна нібито прогресує в цьому процесі.
Про це він розповів під час зустрічі з представниками бізнесу у понеділок.
"Я розумію, що найбільші закиди до влади якраз стосуються проблем боротьби з корупцією. І я погоджуюсь щодо справедливості такої критики. Але тим не менш, за останні 5 років в рейтингу сприйняття корупції Transparency International Україна піднялася зі 145 на 120 місце, це небагато, але це вперше був продемонстрований прогрес, хоча і свідчить, що нам є, над чим працювати", – зазначив Порошенко.
Він додав, що міжнародні експерти відзначають систему відкритих державних закупівель ProZorro. Вона, за словами Порошенка, "за 4 роки дозволила державі зекономити 75 мільярдів гривень на зменшенні корупції в держзакупівлях".
Також президент вважає, що прогрес у боротьбі з корупцією забезпечує система автоматичного відшкодування податку на додану вартість, яка працює "вперше за роки незалежності України".
"А нагадати, які були борги з відшкодування ПДВ 4 роки тому? Майже 30 мільярдів", – сказав Порошенко.
Він стверджує, що наразі такої проблеми "майже не існує", є лише поодинокі випадки, які не носять системного характеру.
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Нагадаємо:
- Перший тур виборів президента України відбувся 31 березня.
- У другий тур, який відбудеться 21 квітня пройшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.
- У ході передвиборчої кампанії наприкінці лютого вибухнув корупційний скандал: журналісти з'ясували, що близькі до Порошенка люди причетні до зловживань в оборонній сфері, а правоохоронні органи за хабарі дивилися на це крізь пальці.
- Інші розслідувачі за кілька днів до виборів оприлюднили сюжет про ймовірну причетність до афер в енергетиці найближчого соратника президента Ігоря Кононенка.
- Західні партнери називають корупцію загалом однією з найбільших проблем України.
- У січні 2019 року міжнародна антикорупційна організація Transparency International показала, що Україна попри певний прогрес все ж відстає від сусідів у боротьбі з корупцією.
- У серпні 2018 року інші соціологічні компанії встановили: що корупцію проблемою і найбільшим гальмом розвитку України вважали більшість українців.
- У серпні 2018 року соціологічні компанії зазначали, що більшість українців вважали корупцію проблемою і найбільшим гальмом розвитку України.
- У березні 2019 року центр "Социс", співзасновником якого є керівник виборчої кампанії Порошенка, оприлюднив дослідження, згідно з яким корупція не потрапляє до топ-5 проблем для українців.