Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко похвастался прогрессом в борьбе с коррупцией

Понедельник, 15 апреля 2019, 13:13

Президент Петр Порошенко говорит, что согласен с претензиями относительно борьбы с коррупцией, но Украина якобы прогрессирует в этом процессе.

Об этом он рассказал во время встречи с представителями бизнеса в понедельник.

"Я понимаю, что наибольшие упреки к власти как раз касаются проблем борьбы с коррупцией. И я согласен в справедливости такой критики. Но тем не менее, за последние 5 лет в рейтинге восприятия коррупции Transparency International Украина поднялась со 145 на 120 место, это немного, но это впервые был продемонстрирован прогресс, хотя и свидетельствует, что нам есть, над чем работать", – отметил Порошенко.

Он добавил, что международные эксперты отмечают систему открытых государственных закупок ProZorro. Она, по словам Порошенко, "за 4 года позволила государству сэкономить 75 миллиардов гривен на уменьшении коррупции в госзакупках".

Также президент считает, что прогресс в борьбе с коррупцией обеспечивает система автоматического возмещения налога на добавленную стоимость, которая работает "впервые за годы независимости Украины".

"А напомнить, какие были долги по возмещению НДС 4 года назад? Почти 30 миллиардов", – сказал Порошенко.

Он утверждает, что сейчас такой проблемы "почти не существует", есть лишь единичные случаи, которые не носят системного характера.

Читайте также: Бедная "сильная рука", которая посадит олигархов. Чего мы ожидаем от будущего президента

Напомним:

  • В ходе предвыборной кампании в конце февраля разразился коррупционный скандал: журналисты выяснили, что близкие к президенту Петру Порошенко люди причастны к злоупотреблениям в оборонной сфере, а правоохранительные органы за взятки смотрели на это сквозь пальцы.
  • Другие расследователи за несколько дней до выборов обнародовали сюжет о вероятной причастности к аферам в энергетике ближайшего соратника президента Игоря Кононенко.
  • Западные партнеры называют коррупцию в целом одной из наибольших проблем Украины.
  • В январе 2019 года международная антикоррупционная организация Transparency International показала, что Украина, несмотря на определенный прогресс, все же отстает от соседей в борьбе с коррупцией.
  • В августе 2018 года социологические компании отмечали, большинство украинцев считали коррупцию проблемой и самым большим тормозом развития Украины.
  • В марте 2019 центр "Социс", соучредителем которого является руководитель избирательной кампании Порошенко, обнародовал исследование, согласно которому коррупция не попадает в топ-5 проблем для украинцев.

Соня Лукашова, для УП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: