Скандальні борди "Кінець": штаб Порошенка знайшов слід Коломойського

У виборчому штабі Петра Порошенка кажуть, що з'ясували, хто є власником скандальних бордів з президентом і написом "Кінець" – це група "Приват" Ігоря Коломойського.

Про це на брифінгу в понеділок заявив речник штабу Олег Медведєв.

За його словами, хоча на бордах і немає вихідних даних, "але сліди завжди залишаються".

"Кожний борд, кожна площина має свого власника", - зауважив речник.

Він повідомив, що фахівці штабу Порошенка з питань реклами з'ясували, що власником цих щитів є компанія "Довіра аутдор", яка у свою чергу належить групі "Приват" Ігоря Коломойського.

За словами Медведєва, про зв'язок між "Довіра аутдор" і Коломойським штабу стало відомо з минулорічної статті на сайті "Бізнес цензор".

Нагадаємо:

У різних містах України в неділю з’явилися провокаційні борди в стилістиці президента Петра Порошенка з написом "Кінець".

У поліції заявили, що провокаційні борди з Порошенком знімуть і випишуть штраф.

В АП заявили, що не мають стосунку до провокаційних бордів з Порошенком.

Євген Кізілов, УП