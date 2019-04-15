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Скандальні борди "Кінець": штаб Порошенка знайшов слід Коломойського

Понеділок, 15 квітня 2019, 18:32
Скандальні борди Кінець: штаб Порошенка знайшов слід Коломойського

У виборчому штабі Петра Порошенка кажуть, що з'ясували, хто є власником скандальних бордів з президентом і написом "Кінець" – це група "Приват" Ігоря Коломойського.

Про це на брифінгу в понеділок заявив речник штабу Олег Медведєв.

За його словами, хоча на бордах і немає вихідних даних, "але сліди завжди залишаються".

"Кожний борд, кожна площина має свого власника", - зауважив речник.

Він повідомив, що фахівці штабу Порошенка з питань реклами з'ясували, що власником цих щитів є компанія "Довіра аутдор", яка у свою чергу належить групі "Приват" Ігоря Коломойського.

За словами Медведєва, про зв'язок між "Довіра аутдор" і Коломойським штабу стало відомо з минулорічної статті на сайті "Бізнес цензор".

 

Нагадаємо:

  • У різних містах України в неділю з’явилися провокаційні борди в стилістиці президента Петра Порошенка з написом "Кінець".
  • У поліції заявили, що провокаційні борди з Порошенком знімуть і випишуть штраф.
  • В АП заявили, що не мають стосунку до провокаційних бордів з Порошенком.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019рекламаПорошенко
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