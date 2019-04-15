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В АП заявили, що не мають стосунку до провокаційних бордів з Порошенком

Понеділок, 15 квітня 2019, 01:07
ФОТО З FACEBOOK СЕРГІЯ КОСТЕЖА

Завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко заявив, що команда президента не має стосунку до провокаційних бордів в стилістиці Порошенка з написом "Кінець".

Про це він сказав у коментарі "Громадському".

"Та ви смієтесь? Ми ж не такі вже ідіоти, щоб таке вішати, таку дурість. Ми взагалі намагаємось обережно підходити до таких речей після бордів з Путіним", - підкреслив Горковенко.

За його словами, ці борди можуть бути пов'язані з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком, бо, за його інформацією, спочатку вони з'явилися саме в Черкасах.

"Він (Бондаренко - ред.) формально є представником "Батьківщини", а неформально, згідно з тим, що говорять люди з політичних кіл Черкас, він активно включився у виборчу кампанію Зеленського", - заявив Горковенко.

Нагадаємо:

  • У різних містах України в неділю з’явилися провокаційні борди в стилістиці президента Петра Порошенка з написом "Кінець".
  • У поліції заявили, що провокаційні борди з Порошенком знімуть і випишуть штраф.
  • Після оголошення результатів першого туру президентських виборів штаб Порошенка почав поширювати агітацію, на якій чинний глава держави протиставляє себе у другому турі виборів президенту Росії Володимиру Путіну.
  • Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета Путіна на передвиборчих бордах Петра Порошенка є меседжем до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів.
  • У виборчому штабі чинного президента Петра Порошенка кажуть, що не питали згоди на використання зображення у президента Росії Володимира Путіна, оскільки він – поза законом.
  • Пізніше штаб Порошенка показав інші борди – з Галкіним і Зеленським.
  • 14 квітня Порошенко прокоментував борди з Путіним: "Ці борди свідчать лише про одне – ми не дамо Путіну шансів на його успіх. Все, не більше й не менше".

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенковибори президента 2019
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