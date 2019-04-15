В АП заявили, що не мають стосунку до провокаційних бордів з Порошенком

Завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко заявив, що команда президента не має стосунку до провокаційних бордів в стилістиці Порошенка з написом "Кінець".

Про це він сказав у коментарі "Громадському".

"Та ви смієтесь? Ми ж не такі вже ідіоти, щоб таке вішати, таку дурість. Ми взагалі намагаємось обережно підходити до таких речей після бордів з Путіним", - підкреслив Горковенко.

За його словами, ці борди можуть бути пов'язані з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком, бо, за його інформацією, спочатку вони з'явилися саме в Черкасах.

"Він (Бондаренко - ред.) формально є представником "Батьківщини", а неформально, згідно з тим, що говорять люди з політичних кіл Черкас, він активно включився у виборчу кампанію Зеленського", - заявив Горковенко.

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