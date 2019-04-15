Скандальные борды "Конец": штаб Порошенко нашел след Коломойского

В избирательном штабе Петра Порошенко говорят, что выяснили, кто является собственником скандальных бордов с президентом и надписью "Конец" - это группа "Приват" Игоря Коломойского.

Об этом на брифинге в понедельник заявил спикер штаба Олег Медведев.

По словам Медведева, хотя на бордах и нет исходных данных, "но следы всегда остаются".

"Каждый борд, каждая площадь имеет своего владельца", - отметил спикер штаба.

Он сообщил, что специалисты штаба Порошенко по вопросам рекламы выяснили, что владельцем этих щитов является компания "Доверие аутдор", которая в свою очередь принадлежит группе "Приват" Игоря Коломойского.

По его словам, о связи между "Доверие аутдор" и Коломойским штабу стало известно из прошлогодней статьи на сайте "Бизнес Цензор".

избирательную кампанию Зеленского", - заявил Горковенко.

Напомним:

В разных городах Украины в воскресенье появились провокационные борды в стилистике президента Петра Порошенко с надписью "Конец".

В полиции заявили, что провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф.

В АП заявили, что не имеют отношения к провокационным бордам с Порошенко.

Евгений Кизилов, УП