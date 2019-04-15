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Скандальные борды "Конец": штаб Порошенко нашел след Коломойского

Понедельник, 15 апреля 2019, 18:32
Скандальные борды Конец: штаб Порошенко нашел след Коломойского

В избирательном штабе Петра Порошенко говорят, что выяснили, кто является собственником скандальных бордов с президентом и надписью "Конец" - это группа "Приват" Игоря Коломойского.

Об этом на брифинге в понедельник заявил спикер штаба Олег Медведев.

По его словам, хотя на бордах и нет исходных данных, "но следы всегда остаются".

"Каждый борд, каждая площадь имеет своего владельца", - отметил спикер.

Он сообщил, что специалисты штаба Порошенко по вопросам рекламы выяснили, что владельцем этих щитов является компания "Доверие аутдор", которая в свою очередь принадлежит группе "Приват" Игоря Коломойского.

По словам Медведева, о связи между "Доверие аутдор" и Коломойским штабу стало известно из прошлогодней статьи на сайте "Бизнес цензор".

 

Напомним: 

  • В разных городах Украины в воскресенье появились провокационные борды в стилистике президента Петра Порошенко с надписью "Конец".
  • В полиции заявили, что провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф.
  • В АП заявили, что не имеют отношения к провокационным бордам с Порошенко.

Евгений Кизилов, УП

Темы: выборы президента 2019рекламаПорошенко
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