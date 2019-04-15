Порошенко: Екстрадиція Крючкова – передвиборча технологія Зеленського

Президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко стверджує, що його опонент Володимир Зеленський використовує у політичній боротьбі екс-нардепа Дмитра Крючкова, екстрадованого за підозрою у розкраданні обленерго.

Про це Порошенко заявив у понеділок в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Я хочу наголосити, що нічого спільного з боротьбою з корупцією ці процеси не мають. Три роки треба було боротися з цією корупцією або одразу ж після президентських виборів. Це передвиборчі технології штаба мого опонента (Володимира Зеленського – УП) і його патрона, пана Коломойського (олігарха Ігоря Коломойського – УП)", – сказав президент.

Він зазначив, що Крючков три роки "ховався по всьому світу", а за декілька тижнів до виборів він "йде і здається німецькій владі".

"Побачите, завтра пана Крючкова поведуть до суду, після завтра він опиниться на волі, а в четвер він буде на каналі "1+1", на території пана Зеленського, для того, щоб відіграти свою роль у виборчому процесі", – додав Порошенко.

Він стверджує, що незнайомий з Крючковим і ніколи з ним не спілкувався.

"В інтерв’ю журналістам він каже: "Я колись спілкувався з паном Кононенком, я писав всі розмови". Але продемонтрувати він зміг лише 5 слів", – прокоментував президент інформацію про те, що його найближчий соратник, нардеп Ігор Кононенко може бути причетний до розкрадання в енергетиці.

Водночас, Порошенко додав, що правохоронці "мають це все об’єктивно і неупереджено розслідувати".

"Пан Кононенко має після виборів одразу йти до слідчих органів і відповідати на ті запитання, які в них виникнуть. І якщо він буде винний, має нести за це відповідальність", – зазначив очільник держави.

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