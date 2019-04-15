Порошенко: Екстрадиція Крючкова – передвиборча технологія Зеленського
Президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко стверджує, що його опонент Володимир Зеленський використовує у політичній боротьбі екс-нардепа Дмитра Крючкова, екстрадованого за підозрою у розкраданні обленерго.
Про це Порошенко заявив у понеділок в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Я хочу наголосити, що нічого спільного з боротьбою з корупцією ці процеси не мають. Три роки треба було боротися з цією корупцією або одразу ж після президентських виборів. Це передвиборчі технології штаба мого опонента (Володимира Зеленського – УП) і його патрона, пана Коломойського (олігарха Ігоря Коломойського – УП)", – сказав президент.
Він зазначив, що Крючков три роки "ховався по всьому світу", а за декілька тижнів до виборів він "йде і здається німецькій владі".
"Побачите, завтра пана Крючкова поведуть до суду, після завтра він опиниться на волі, а в четвер він буде на каналі "1+1", на території пана Зеленського, для того, щоб відіграти свою роль у виборчому процесі", – додав Порошенко.
Він стверджує, що незнайомий з Крючковим і ніколи з ним не спілкувався.
"В інтерв’ю журналістам він каже: "Я колись спілкувався з паном Кононенком, я писав всі розмови". Але продемонтрувати він зміг лише 5 слів", – прокоментував президент інформацію про те, що його найближчий соратник, нардеп Ігор Кононенко може бути причетний до розкрадання в енергетиці.
Водночас, Порошенко додав, що правохоронці "мають це все об’єктивно і неупереджено розслідувати".
"Пан Кононенко має після виборів одразу йти до слідчих органів і відповідати на ті запитання, які в них виникнуть. І якщо він буде винний, має нести за це відповідальність", – зазначив очільник держави.
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Нагадаємо:
- Ввечері 15 квітня екс-нардеп Дмитро Крючков, якого підозрюють у розкраданні обленерго, прилетів в аеропорт "Бориспіль", де його затримали детективи НАБУ.
- 28 березня журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.
- Крючков стверджує, що найближче оточення президента курувало оборудки в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку: Порошенко і Кононенко нібито отримували від 50% до 75%.
- У діючого глави держави Петра Порошенка розслідування програми "Схеми" назвали чорним передвиборчим піаром і заявили, що фігурант розслідування Ігор Кононенко готує позов до закордонного суду на "Радіо Свобода".
- Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.
- Головою правління ПрАТ "Енергомережа" є Дмитро Крючков, якого учасники ринку неофіційно пов’язують з віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом, представники якого входили до керівних органів компанії "Енергомережі".
- У квітні 2018 року Крючкова затримали у Німеччині.