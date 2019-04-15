Екс-нардепа Крючкова екстрадували до України і відразу затримали у "Борисполі"

Екс-нардеп Дмитро Крючков, якого підозрюють у розкраданні обленерго, прилетів в аеропорт "Бориспіль", де його затримали детективи НАБУ.

Про це повідомляє НАБУ у Facebook.

"Впродовж 48 годин з моменту затримання суд має обрати йому запобіжний захід. Детективи НАБУ за погодження прокурорів #САП наполягатимуть на триманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 млн грн.", - йдеться у повідомленні.

Також у НАБУ пообіцяли згодом опублікувати деталі.

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