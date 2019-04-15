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Екс-нардепа Крючкова екстрадували до України і відразу затримали у "Борисполі"

Понеділок, 15 квітня 2019, 19:57
Екс-нардепа Крючкова екстрадували до України і відразу затримали у Борисполі

Екс-нардеп Дмитро Крючков, якого підозрюють у розкраданні обленерго, прилетів в аеропорт "Бориспіль", де його затримали детективи НАБУ.

Про це повідомляє НАБУ у Facebook.

"Впродовж 48 годин з моменту затримання суд має обрати йому запобіжний захід. Детективи НАБУ за погодження прокурорів #САП наполягатимуть на триманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 млн грн.", - йдеться у повідомленні.

Також у НАБУ пообіцяли згодом опублікувати деталі.

Нагадаємо:

  • 11 квітня повідомлялося, що екстрадиція в Україну екс-голови правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" та колишнього народного депутата Дмитра Крючкова, якого правоохоронці підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго", призначена на 15 квітня.
  • Раніше "Українська правда" вже писала у своєму розслідуванні про компанію "Енергомережа", яка скуповувала борги у "Центренерго" і Одеської ТЕЦ через пов'язані кредиторські компанії.
  • В червні 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук. На початку 2017 року Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.
  • У травні 2017 року суд заочно заарештував  Крючкова. У квітні 2018 року стало відомо, що Дмитра Крючкова затримали у Німеччині.
  • У травні Крючков вийшов з німецької в'язниці під заставу.
  • У листопаді 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури склали письмове повідомлення про підозру Крючкову.
  • 28 березня журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та найближчого соратника президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка, які свідчать про причетність останнього до афер в енергетиці.
  • Підозрюваний у розкраданні коштів в енергетиці екс-депутат і бізнесмен Дмитро Крючков стверджує, що найближче оточення президента Петра Порошенко курувало оборудки в енергетичному комплексі та отримувало від цього значну частину прибутку.
  • У діючого глави держави Петра Порошенка розслідування програми "Схеми" назвали чорним передвиборчим піаром і заявили, що фігурант розслідування Ігор Кононенко готує позов до закордонного суду на "Радіо Свобода".

Українська правда

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Теми: НАБУ
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