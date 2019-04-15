Порошенко: Экстрадиция Крючкова – предвыборная технология Зеленского

Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко утверждает, что его оппонент Владимир Зеленский использует в политической борьбе экс-нардепа Дмитрия Крючкова, экстрадированного по подозрению в хищении облэнерго.

Об этом Порошенко заявил в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я хочу подчеркнуть, что ничего общего с борьбой с коррупцией эти процессы не имеют. Три года надо было бороться с этой коррупцией или сразу же после президентских выборов. Это предвыборные технологии штаба моего оппонента (Владимира Зеленского – УП) и его патрона, господина Коломойского (олигарха Игоря Коломойского – УП)", – сказал президент.

Он отметил, что Крючков три года "прятался по всему миру", а за несколько недель до выборов он "идет и сдается немецкой власти".

"Увидите, завтра господина Крючкова поведут в суд, послезавтра он окажется на свободе, а в четверг он будет на канале "1+1", на территории господина Зеленского, для того, чтобы сыграть свою роль в избирательном процессе", – добавил Порошенко.

Он утверждает, что незнаком с Крючковым и никогда с ним не общался.

"В интервью журналистам он говорит: "Я когда-то общался с господином Кононенко, я писал все разговоры". Но продемонтруваты он смог лишь 5 слов", – прокомментировал президент информацию о том, что его ближайший соратник, нардеп Игорь Кононенко может быть причастен к хищению в энергетике.

В то же время, Порошенко добавил, что правоохранители "должны это все объективно и беспристрастно расследовать".

"Господин Кононенко должен после выборов сразу идти в следственные органы и отвечать на те вопросы, которые у них возникнут. И если он виновен, должен нести за это ответственность", – отметил глава государства.

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Напомним: