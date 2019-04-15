Порошенко: Экстрадиция Крючкова – предвыборная технология Зеленского
Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко утверждает, что его оппонент Владимир Зеленский использует в политической борьбе экс-нардепа Дмитрия Крючкова, экстрадированного по подозрению в хищении облэнерго.
Об этом Порошенко заявил в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Я хочу подчеркнуть, что ничего общего с борьбой с коррупцией эти процессы не имеют. Три года надо было бороться с этой коррупцией или сразу же после президентских выборов. Это предвыборные технологии штаба моего оппонента (Владимира Зеленского – УП) и его патрона, господина Коломойского (олигарха Игоря Коломойского – УП)", – сказал президент.
Он отметил, что Крючков три года "прятался по всему миру", а за несколько недель до выборов он "идет и сдается немецкой власти".
"Увидите, завтра господина Крючкова поведут в суд, послезавтра он окажется на свободе, а в четверг он будет на канале "1+1", на территории господина Зеленского, для того, чтобы сыграть свою роль в избирательном процессе", – добавил Порошенко.
Он утверждает, что незнаком с Крючковым и никогда с ним не общался.
"В интервью журналистам он говорит: "Я когда-то общался с господином Кононенко, я писал все разговоры". Но продемонтруваты он смог лишь 5 слов", – прокомментировал президент информацию о том, что его ближайший соратник, нардеп Игорь Кононенко может быть причастен к хищению в энергетике.
В то же время, Порошенко добавил, что правоохранители "должны это все объективно и беспристрастно расследовать".
"Господин Кононенко должен после выборов сразу идти в следственные органы и отвечать на те вопросы, которые у них возникнут. И если он виновен, должен нести за это ответственность", – отметил глава государства.
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Напомним:
- Вечером 15 апреля экс-нардеп Дмитрий Крючков, которого подозревают в хищении облэнерго, прилетел в аэропорт "Борисполь", где его задержали детективы НАБУ.
- 28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
- Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли: Порошенко и Кононенко якобы получали от 50% до 75%.
- У действующего главы государства Петра Порошенко расследование программы "Схемы" назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".
- Ранее "Украинская правда" уже написала в своем расследовании о компании "Энергомережа", которая скупала долги в "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.
- Председателем правления АО "Энергомережа" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергомережа".
- В апреле 2018 года Крючкова задержали в Германии.
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