Підозрюваних у вбивстві ювеліра Кисельова відправили під арешт

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Вівторок, 16 квітня 2019, 10:49

Шевченківський райсуд столиці арештував на 2 місяці без права застави трьох чоловіків, затриманих за підозрою у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова у Києві. 

Про це повідомляє прокуратура Києва.

"Суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокурора та заарештував підозрюваних на 2 місяці без визначення альтернативи", - йдеться в повідомленні. 

 

Нагадаємо:

  • 15 квітня правоохоронці заявили про затримання трьох підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова.
  • У прокуратурі Києва повідомили, що серед затриманих двоє колишніх працівників правоохоронних органів.
  • Колишнього власника ювелірної фірми ТОВ "ЮВК-Агат" Сергія Кисельова застрелили 5 березня на вулиці Флоренції у Дніпровському районі.  
  • За даними деяких ЗМІ, свідки на місці інциденту бачили людину у формі з погонами.
  • Кисельов нібито свідчив у справі "діамантових прокурорів", але у Генпрокуратурі це заперечують.
  • За даними ЗМІ, Сергій Кисельов не погодився ділитися ювелірним бізнесом із прокурорами і наразився на позапланову перевірку. Внаслідок "перевірки" у 2010 році в нього вилучили понад 500 кл золота, понад 50 кг банківського золота, близько 300 кг срібла, діаманти й інше коштовне каміння.
  • Справа "діамантових прокурорів" стосується першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця, яких затримали у липні 2015 року за підозрою в отриманні 3 мільйонів гривень хабара.
  • Коли спливла "діамантова справа", а в мережі з'явилися фото вилучених у Корнійця коштовностей, Кисельов упізнав свої вироби.
  • 23 жовтня 2015 року за заявою Кисельова відкрили провадження щодо ймовірного привласнення діамантів прокурором.

Українська правда

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Теми: суд арешт вбивство


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