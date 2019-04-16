Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підозрюваних у вбивстві ювеліра Кисельова відправили під арешт

Вівторок, 16 квітня 2019, 10:49

Шевченківський райсуд столиці арештував на 2 місяці без права застави трьох чоловіків, затриманих за підозрою у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова у Києві. 

Про це повідомляє прокуратура Києва.

"Суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокурора та заарештував підозрюваних на 2 місяці без визначення альтернативи", - йдеться в повідомленні. 

 

Нагадаємо:

  • 15 квітня правоохоронці заявили про затримання трьох підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова.
  • У прокуратурі Києва повідомили, що серед затриманих двоє колишніх працівників правоохоронних органів.
  • Колишнього власника ювелірної фірми ТОВ "ЮВК-Агат" Сергія Кисельова застрелили 5 березня на вулиці Флоренції у Дніпровському районі.  
  • За даними деяких ЗМІ, свідки на місці інциденту бачили людину у формі з погонами.
  • Кисельов нібито свідчив у справі "діамантових прокурорів", але у Генпрокуратурі це заперечують.
  • За даними ЗМІ, Сергій Кисельов не погодився ділитися ювелірним бізнесом із прокурорами і наразився на позапланову перевірку. Внаслідок "перевірки" у 2010 році в нього вилучили понад 500 кл золота, понад 50 кг банківського золота, близько 300 кг срібла, діаманти й інше коштовне каміння.
  • Справа "діамантових прокурорів" стосується першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця, яких затримали у липні 2015 року за підозрою в отриманні 3 мільйонів гривень хабара.
  • Коли спливла "діамантова справа", а в мережі з'явилися фото вилучених у Корнійця коштовностей, Кисельов упізнав свої вироби.
  • 23 жовтня 2015 року за заявою Кисельова відкрили провадження щодо ймовірного привласнення діамантів прокурором.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: сударештвбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
Усі новини...
Реклама: