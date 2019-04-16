Підозрюваних у вбивстві ювеліра Кисельова відправили під арешт
Вівторок, 16 квітня 2019, 10:49
Шевченківський райсуд столиці арештував на 2 місяці без права застави трьох чоловіків, затриманих за підозрою у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова у Києві.
Про це повідомляє прокуратура Києва.
"Суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокурора та заарештував підозрюваних на 2 місяці без визначення альтернативи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
- 15 квітня правоохоронці заявили про затримання трьох підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова.
- У прокуратурі Києва повідомили, що серед затриманих двоє колишніх працівників правоохоронних органів.
- Колишнього власника ювелірної фірми ТОВ "ЮВК-Агат" Сергія Кисельова застрелили 5 березня на вулиці Флоренції у Дніпровському районі.
- За даними деяких ЗМІ, свідки на місці інциденту бачили людину у формі з погонами.
- Кисельов нібито свідчив у справі "діамантових прокурорів", але у Генпрокуратурі це заперечують.
- За даними ЗМІ, Сергій Кисельов не погодився ділитися ювелірним бізнесом із прокурорами і наразився на позапланову перевірку. Внаслідок "перевірки" у 2010 році в нього вилучили понад 500 кл золота, понад 50 кг банківського золота, близько 300 кг срібла, діаманти й інше коштовне каміння.
- Справа "діамантових прокурорів" стосується першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця, яких затримали у липні 2015 року за підозрою в отриманні 3 мільйонів гривень хабара.
- Коли спливла "діамантова справа", а в мережі з'явилися фото вилучених у Корнійця коштовностей, Кисельов упізнав свої вироби.
- 23 жовтня 2015 року за заявою Кисельова відкрили провадження щодо ймовірного привласнення діамантів прокурором.
Українська правда