Підозрюваних у вбивстві ювеліра Кисельова відправили під арешт

Шевченківський райсуд столиці арештував на 2 місяці без права застави трьох чоловіків, затриманих за підозрою у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова у Києві.



Про це повідомляє прокуратура Києва.

"Суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокурора та заарештував підозрюваних на 2 місяці без визначення альтернативи", - йдеться в повідомленні.

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