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Подозреваемых в убийстве ювелира Киселева отправили под арест

Вторник, 16 апреля 2019, 10:49

Шевченковский райсуд столицы арестовал на 2 месяца без права залога трех мужчин, задержанных по подозрению в убийстве ювелира Сергея Киселева в Киеве.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

"Суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемых на 2 месяца без определения альтернативы", - говорится в сообщении.

 
 

Напомним:

  • 15 апреля правоохранители заявили о задержании трех подозреваемых в убийстве Сергея Киселева.
  • По данным прокуратуры среди задержанных двое бывших сотрудников правоохранительных органов.
  • Бывшего собственника ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат" Сергея Киселева застрелили 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе Киева.
  • По данным некоторых СМИ, свидетели на месте инцидента видели человека в форме с погонами.
  • Киселев якобы свидетельствовалпо делу "бриллиантовых прокуроров", однако в Генпрокуратуре это опровергают.
  • По данным СМИ, Сергей Киселев не согласился делиться ювелирным бизнесом с прокурорами и подвергся внеплановой проверке. Вследствие "проверки" в 2010 году у него изъяли более 500 кг золота, более 50 кг банковского золота, около 300 кг серебра, бриллианты и другое драгоценные камни.
  • Дело "бриллиантовых прокуроров" касается первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, которых задержали в июле 2015 года по подозрению в получении 3 миллионов гривен взятки.
  • Когда всплыло "бриллиантовое дело", а в сети появились фото изъятых у Корнийца драгоценностей, Киселев узнал свои изделия.
  • 23 октября 2015 года по заявлению Киселева открыли производство о вероятном присвоении бриллиантов прокурором. 

Украинская правда
Темы: сударестубийство
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