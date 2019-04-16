Подозреваемых в убийстве ювелира Киселева отправили под арест

Шевченковский райсуд столицы арестовал на 2 месяца без права залога трех мужчин, задержанных по подозрению в убийстве ювелира Сергея Киселева в Киеве.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

"Суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемых на 2 месяца без определения альтернативы", - говорится в сообщении.

Напомним: