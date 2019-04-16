Подозреваемых в убийстве ювелира Киселева отправили под арест
1406 просмотров
Вторник, 16 апреля 2019, 10:49
Шевченковский райсуд столицы арестовал на 2 месяца без права залога трех мужчин, задержанных по подозрению в убийстве ювелира Сергея Киселева в Киеве.
Об этом сообщает прокуратура Киева.
"Суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемых на 2 месяца без определения альтернативы", - говорится в сообщении.
Напомним:
- 15 апреля правоохранители заявили о задержании трех подозреваемых в убийстве Сергея Киселева.
- По данным прокуратуры среди задержанных двое бывших сотрудников правоохранительных органов.
- Бывшего собственника ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат" Сергея Киселева застрелили 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе Киева.
- По данным некоторых СМИ, свидетели на месте инцидента видели человека в форме с погонами.
- Киселев якобы свидетельствовалпо делу "бриллиантовых прокуроров", однако в Генпрокуратуре это опровергают.
- По данным СМИ, Сергей Киселев не согласился делиться ювелирным бизнесом с прокурорами и подвергся внеплановой проверке. Вследствие "проверки" в 2010 году у него изъяли более 500 кг золота, более 50 кг банковского золота, около 300 кг серебра, бриллианты и другое драгоценные камни.
- Дело "бриллиантовых прокуроров" касается первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, которых задержали в июле 2015 года по подозрению в получении 3 миллионов гривен взятки.
- Когда всплыло "бриллиантовое дело", а в сети появились фото изъятых у Корнийца драгоценностей, Киселев узнал свои изделия.
- 23 октября 2015 года по заявлению Киселева открыли производство о вероятном присвоении бриллиантов прокурором.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua