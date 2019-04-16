Росія ізолює свій інтернет: Держдума поставила крапку
Держдума Росії прийняла в третьому, остаточному читанні законопроект про так званий "суверенний інтернет".
Про це повідомляє сайт Держдуми РФ.
Головним завданням цієї ініціативи називали забезпечення надійної роботи російського сегмента інтернету в випадках збоїв або цілеспрямованого масштабного зовнішнього впливу.
Координувати забезпечення сталого, безпечного і цілісного функціонування інтернету на території Росії буде Роскомнадзор.
Техзасоби зможуть фільтрувати трафік і блокувати заборонені в Росії ресурси.
Як зазначає "Медуза", закон про ізоляцію російського сегмента інтернету набуде чинності 1 листопада 2019 року. Окремі положення - про криптографічний захист інформації та про національну систему доменних імен - почнуть діяти з 1 січня 2021 року.
Нагадаємо:
- У грудні 2018 року до Держдуми Росії внесли законопроект про забезпечення автономної роботи російського сегмента Інтернетупри відключенні від глобальної інфраструктури.
- 20 лютого 2019 року президент РФ Володимир Путін пояснив необхідність ізоляції російського інтернету так: "Вони ж там сидять, це ж їхній винахід, і все слухають, бачать і читають, що ви говорите, і накопичують цю інформацію, а так не будуть".
- 10 березня у Москві пройшов мітинг проти ізоляції російського інтернету. Затримали15 осіб.
- Того ж дня, в мережі з'явилися фото "надгробку Путіну", нібито встановленого в Набережних Челнах.
- На чорному кам'яному пам'ятнику була розміщена фотографія президента і напис: "1952-2019". "Путін поховав вільний інтернет – жителі Набережних Челнів поховали Путіна", – писали в соцмережах.
- Також повідомлялося, що соцмережа "ВКонтакте" почала видаляти публікацій з фото "могили Путіна".
- У березні Міністерство оборони Росії взялося створювати мультисервісну транспортну мережу зв'язку, яка стане основою для "суверенного інтернету".
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