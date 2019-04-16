Росія ізолює свій інтернет: Держдума поставила крапку

Держдума Росії прийняла в третьому, остаточному читанні законопроект про так званий "суверенний інтернет".

Про це повідомляє сайт Держдуми РФ.

Головним завданням цієї ініціативи називали забезпечення надійної роботи російського сегмента інтернету в випадках збоїв або цілеспрямованого масштабного зовнішнього впливу.

Координувати забезпечення сталого, безпечного і цілісного функціонування інтернету на території Росії буде Роскомнадзор.

Техзасоби зможуть фільтрувати трафік і блокувати заборонені в Росії ресурси.

Як зазначає "Медуза", закон про ізоляцію російського сегмента інтернету набуде чинності 1 листопада 2019 року. Окремі положення - про криптографічний захист інформації та про національну систему доменних імен - почнуть діяти з 1 січня 2021 року.

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